Tensión en Medio Oriente: una por una, las ciudades de Irán que fueron bombardeadas
Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra Irán con ataques en Teherán, Isfahán y otras ciudades. El impacto más grave se registró en una escuela de Minab, con al menos 51 menores fallecidas.
Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una operación militar conjunta a gran escala contra Irán, con ataques aéreos y misilísticos en Teherán y al menos otras ocho ciudades. La ofensiva fue presentada como una acción preventiva para neutralizar capacidades nucleares y militares. Irán respondió con misiles hacia Tel Aviv y bases en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación de su país y calificó la ofensiva como “mayores operaciones de combate”. En tanto, Israel identificó su ofensiva como “Operation Roaring Lion” y declaró el estado de emergencia en todo el territorio.
Bombardeos en Teherán, Isfahán y otras ciudades de Irán
Las explosiones se registraron en Teherán, cerca del complejo del líder supremo Ali Jamenei, el palacio presidencial y barrios residenciales como Seyed Khandan.
También se reportaron impactos en Isfahán, Qom, Karaj, Tabriz, Kermanshah, Khorramabad y Bushehr, con objetivos militares y de infraestructura. En Minab, provincia de Hormozgan, un misil impactó en una escuela primaria de niñas.
Según autoridades iraníes, el ataque en Minab causó la muerte de al menos 51 menores y dejó alrededor de 60 niños heridos. Fuentes de inteligencia indicaron que miles de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica resultaron muertos o heridos. El gobierno informó un apagón casi total de internet en amplias zonas.
Irán respondió con misiles y crece la tensión en Medio Oriente
En respuesta, Irán lanzó misiles balísticos y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Las sirenas antiaéreas sonaron en varias ciudades israelíes y hasta el momento no se reportaron daños mayores.
Trump, en un mensaje difundido en Truth Social, instó a los iraníes a “tomar el control de su destino” y ofreció “inmunidad” a quienes se rindan. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la operación “crea las condiciones para que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía”.
La comunidad internacional reaccionó con preocupación. Rusia calificó el ataque como “un acto de agresión armada no provocada”, mientras continúan las repercusiones diplomáticas.
Agencia de Noticias Argentinas
