¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

La nueva escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel no solo se libra en el terreno militar, sino también en el político y estratégico. Detrás de cada decisión, advertencia o ataque hay líderes con visiones enfrentadas sobre el futuro de Medio Oriente. En este conflicto, las figuras que ocupan el poder concentran un rol determinante en un escenario que podría redefinir el equilibrio regional y global.



Un escenario que combina diplomacia fallida y tensión militar

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán tras el fracaso de nuevas negociaciones y en medio de la represión de protestas internas por parte del régimen iraní. La crisis expone a una serie de líderes con posturas firmes y visiones contrapuestas sobre el futuro de Medio Oriente.

Donald Trump: la línea dura de Washington

El presidente estadounidense Donald Trump prometió ser un pacificador global, pero respecto a Irán ha mantenido una postura de máxima presión.

Durante su primer mandato retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2018 y reimpuso sanciones severas. En el último año, apoyó a Israel en bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes y advirtió que respondería “muy fuerte” ante represiones violentas.

Para Washington y sus aliados, el objetivo central es impedir que Irán acceda al arma nuclear, algo que Teherán niega, asegurando que su programa tiene fines civiles.

Ali Jamenei: el líder supremo que no cede

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, encarna la resistencia del régimen frente a Estados Unidos e Israel.

Con 86 años, mantiene la última palabra sobre decisiones estratégicas y ha defendido el derecho soberano de Irán a enriquecer uranio. Bajo su liderazgo, Teherán expandió su influencia en Líbano, Siria, Irak y Yemen.

Jamenei ha sido categórico: “Irán nunca se rendirá”. Incluso advirtió que si Estados Unidos iniciaba una guerra, esta vez sería “una guerra regional”.

Benjamin Netanyahu: la amenaza existencial

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha denunciado durante décadas el programa nuclear iraní como una amenaza existencial para Israel.

La guerra de 12 días contra Irán el año pasado marcó un punto de inflexión. Netanyahu sostiene que Israel actuará cada vez que considere que Teherán refuerza sus capacidades militares.

Además, ha instado públicamente al pueblo iraní a derrocar a sus gobernantes y restaurar relaciones previas a la Revolución Islámica de 1979.

Reza Pahlavi: la alternativa opositora

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, reapareció como figura simbólica en las protestas recientes, donde manifestantes corearon “Pahlavi volverá”.

Radicado en Estados Unidos, el ex príncipe heredero pidió apoyo internacional para impulsar una transición democrática secular en Irán y solicitó ayuda directa a Trump para poner fin al régimen islámico.

Sin embargo, es una figura divisiva dentro de la oposición iraní y ha sido criticado por su cercanía con Israel.

Mohamed bin Salmán: equilibrio y pragmatismo

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, representa una postura más pragmática. Aunque Riad históricamente rivaliza con Irán, busca evitar una desestabilización regional que afecte su ambicioso plan de transformación económica.

Tras años de tensión, Arabia Saudita e Irán restablecieron relaciones en 2023 con mediación china. Sin embargo, el equilibrio es frágil.

Bin Salmán prometió no permitir que se utilice territorio saudita para lanzar ataques contra Irán, pese a la presencia de bases estadounidenses en el país.

Un tablero en redefinición

El conflicto no se limita a una disputa bilateral. Se trata de una pulseada estratégica por el liderazgo regional, la seguridad nuclear y el equilibrio energético mundial.

Con líderes de fuerte impronta ideológica y visiones opuestas, el margen para la diplomacia se reduce mientras aumenta el riesgo de una escalada que podría transformar el mapa geopolítico de Medio Oriente.

