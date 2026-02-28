201 muertos y 747 heridos en Irán tras los bombardeos: primeras cifras del ataque en Medio Oriente

Teherán y al menos otras ocho ciudades de Irán fueron blanco del bombardeo. Foto: gentileza.

Los primeros recuentos del bombardeo de Israel y Estados Unidos contra Irán confirmaron 201 muertos y 747 heridos en 24 provincias, según datos oficiales difundidos este sábado. Las cifras fueron aportadas por la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán tras los ataques aéreos y misilísticos.

Un portavoz del organismo declaró a la agencia Mehr que los ataques impactaron en 24 provincias iraníes y dejaron 201 fallecidos y 747 heridos. Los datos fueron replicados por la cadena árabe Al Jazeera a través de su cuenta en la red social X y podrían actualizarse en las próximas horas.

Bombardeo a Irán: 24 provincias afectadas y víctimas en aumento

El total de fallecidos incluye a más de 53 niños que murieron tras un bombardeo israelí contra una escuela, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades iraníes no descartaron que el número de víctimas aumente a medida que avanzan las tareas de rescate. La ofensiva se produjo en distintas ciudades y alcanzó infraestructura civil y objetivos estratégicos.

Tensión en Medio Oriente: las ciudades de Irán que fueron blanco de los ataques

Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar conjunta con ataques en Teherán y al menos otras ocho ciudades, entre ellas Isfahán, Qom, Karaj, Tabriz, Kermanshah, Khorramabad y Bushehr. En Minab, provincia de Hormozgan, un misil impactó en una escuela primaria de niñas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación de su país y calificó la ofensiva como “mayores operaciones de combate”. En tanto Israel denominó a la ofensiva “Operation Roaring Lion” y declaró el estado de emergencia en todo el territorio.

En respuesta, Irán lanzó misiles balísticos y drones contra Israel y bases en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Rusia calificó el ataque a Irán como “un acto de agresión armada no provocada”, mientras continúan las repercusiones diplomáticas.

Las explosiones en Teherán se registraron cerca del complejo del líder supremo Ali Jamenei y el palacio presidencial. El Gobierno iraní informó un apagón casi total de internet en amplias zonas del país.

Argentina elevó la alerta de seguridad y fijó postura oficial

Tras el ataque coordinado, el Gobierno argentino elevó el nivel de seguridad a “alto” en todo el país y activó protocolos preventivos.

La Cancillería argentina expresó que el país “valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.

El comunicado sostuvo que las medidas contribuyen a “restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”. También afirmó que el régimen iraní “constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.

La Casa Rosada condenó “enérgicamente” las ofensivas iraníes. Además, recordó que “la justicia argentina ha considerado responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994”.