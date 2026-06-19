Medio Oriente | Israel atacó el sur de Líbano mientras se demora el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El ejército de Israel informó que sus fuerzas atacaron objetivos en todo el sur de Líbano durante la madrugada mientras Hezbollah reportó intensos combates en la zona. La situación amenaza el incipiente acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a su guerra.

Se demora el diálogo entre Estados Unidos e Irán

Las conversaciones previstas en Suiza entre Irán y Estados Unidos, a las que iba a asistir el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se vieron pospuestas a medida que se intensificaban los combates. Los mediadores trabajaban para reprogramar el encuentro, crucial para iniciar conversaciones sobre el final permanente de la guerra con Irán, con gran parte de la atención centrada en Líbano, de acuerdo con funcionarios regionales.

Mientras, el número de muertos en Líbano aumentó de forma brusca. La Agencia Nacional de Noticias de Líbano, de propiedad estatal, reportó que al menos 18 personas perdieron la vida en ataques aéreos israelíes.

Israel, que indicó que la ofensiva seguía en curso, dijo que cuatro de sus soldados murieron en combates en el sur de Líbano, incluido un teniente coronel. Un ataque con un dron explosivo hirió a otros cinco, agregó.

El ejército israelí también informó de ataques a objetivos en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, el viernes, y la prensa local indicó que la aldea de Douris fue alcanzada.

La continuación de los combates en Líbano podrían desbaratar el acuerdo recién firmado, que exige un cese inmediato de las operaciones militares “en todos los frentes, incluido Líbano”, donde Israel combate al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán, y garantizar la “integridad territorial y soberanía” de Líbano.

El acuerdo busca poner fin a la guerra y ha reabierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, al tiempo que devuelve a Washington y Teherán a la mesa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El control asfixiante de Irán sobre el estrecho había paralizado prácticamente el flujo de petróleo a través de la crucial vía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que firmó el acuerdo para evitar una “catástrofe económica” en su país, luego de que la guerra hiciera que los precios del petróleo se dispararan, provocara nerviosismo en los mercados financieros y alimentara la inflación. Tras la firma del pacto, el miércoles por la noche pasaron por el estrecho más de 12,5 millones de barriles de petróleo, de acuerdo con Washington.

EEUU e Israel en desacuerdo por conflicto en Líbano

Israel y Hezbollah no son partes del acuerdo. Teherán insiste en que Israel debe retirarse de la gran franja del sur de Líbano que ocupa, pero la redacción del acuerdo provisional no lo exige explícitamente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta elecciones a finales de año, se ha negado a retirarse. El jueves señaló que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” en el sur del país vecino mientras “las necesidades de seguridad de Israel lo requieran”.

Trump, por su parte, ha criticado abiertamente las últimas iniciativas de Netanyahu y, el día antes de firmar el pacto con Irán, señaló que “sin Estados Unidos no habría Israel”.

“Sin mí, no habría Israel porque ningún otro presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo hice; he tenido una gran relación con Bibi”, dijo el mandatario estadounidense, que se refirió a Netanyahu por un apodo. “Ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto a Líbano”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, salió en defensa de Israel el viernes, señalando la muerte de los cuatro soldados en una publicación en X.

“Israel ataca cuando es atacado…”, escribió. “El alto el fuego ocurre cuando Hezbollah deja de disparar y matar”.

Los renovados ataques israelíes en Líbano se produjeron mientras se retrasaban las conversaciones previstas en Suiza entre Irán y Estados Unidos sobre sus esfuerzos por alcanzar un fin permanente de la guerra con la República Islámica.

Vance aplaza viaje a Suiza: se pospone el diálogo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aplazó el jueves su viaje a Suiza, donde estaba previsto que liderara las conversaciones. La Casa Blanca achacó la demora a problemas logísticos.

Dos funcionarios regionales, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada, sostuvieron que los mediadores estaban centrados en calmar los combates en Líbano. Uno dijo que Irán se retiró de la reunión en Suiza específicamente por los choques y los comentarios de Netanyahu, describiéndolos como una violación del acuerdo provisional entre Teherán y Washington.

Otros dos funcionarios regionales, que también hablaron bajo condición de anonimato por el mismo motivo, apuntaron que Pakistán estaba “atónito” por la decisión de Irán de no acudir al encuentro del viernes.

Esas discusiones en Suiza iban a orientar la conversación hacia el alivio de sanciones, la seguridad marítima, medidas relacionadas con el programa nuclear, la verificación, secuenciación y garantías regionales, dijo uno de los funcionarios. Esos son elementos clave para garantizar que se alcance un acuerdo final entre Irán y Estados Unidos.

Tras la firma, la Casa Blanca dijo que había levantado su bloqueo, permitiendo que los petroleros comenzaran a moverse libremente por el estrecho de Ormuz tras meses sin poder utilizarlo. Aun así, el acuerdo tentativo ha suscitado duras críticas de algunos en Estados Unidos —incluyendo algunos republicanos del Congreso— que temen que Washington haya cedido demasiado a Irán con el alivio de sanciones y un posible fondo de 300.000 millones de dólares para ayudar a la reconstrucción.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, pareció respaldar las negociaciones directas. En una declaración en la prensa estatal afirmó que “es obvio que las negociaciones cara a cara que se celebrarán en el futuro no significarán aceptar la opinión del enemigo”.

Fue la primera reacción de Jamenei al acuerdo, y se interpretó como un cambio en el enfoque de Teherán. Los sectores conservadores, especialmente el padre y antecesor de Jamenei, se habían opuesto durante mucho tiempo a un diálogo directo, especialmente después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales.

El nuevo líder supremo no ha sido visto en público desde que resultó herido en un ataque al inicio de la guerra.

EEUU defiende el acuerdo con Irán

Vance, que en un primer momento era escéptico con respecto a que Estados Unidos entrata en guerra con Irán, se ha convertido cada vez más en el rostro del gobierno en el conflicto y ha sido franco en la defensa del acuerdo.

El jueves, dio un paso relativamente inusual al comparecer en la Casa Blanca para defender el acuerdo inicial para extender el alto el fuego 60 días y permitir más negociaciones. Alegó que, aunque ofrece concesiones, Teherán debe cumplir primero con las exigencias de Washington.

Vance también ofreció una advertencia tajante a Israel advirtiendo que Trump era “el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.