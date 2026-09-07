«Graves consecuencias»: la advertencia de Irán a Corea del Sur si despliega tropas en el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz tensó las relaciones entre Irán y Corea del Sur. Foto: NA.

Irán advirtió a Corea del Sur que, si participa en operaciones militares en el estrecho de Ormuz, hará frente a “graves consecuencias”, luego de que Seúl afirmase que estudia un posible despliegue en el golfo Pérsico, informaron medios internacionales.

Se da en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos, la república islámica e Israel.

Irán dice que nadie debe ceder a presión de Estados Unidos

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede, sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó este lunes en coreano, en X, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático iraní añadió que “ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos ni participar como cómplice en los actos de agresión y los terribles crímenes cometidos contra el gran pueblo iraní”.

“Nuestro Gobierno mantiene una estrecha comunicación con la comunidad internacional, incluidos los países pertinentes, con el fin de lograr la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz de todos los buques, incluidos los nuestros”, reaccionó el Ministerio de Exteriores surcoreano, por su parte, en un breve mensaje remitido a la agencia de noticias EFE.

La República de Corea desplegaría tropas en Ormuz

Corea del Sur afirmó que estudia el despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz siempre que “no comprometa su capacidad de defensa”.

Un funcionario presidencial confió bajo condición de anonimato a agencias locales que, bajo esta condición, Seúl podría realizar contribuciones militares a los esfuerzos para garantizar la libre navegación a través del estratégico paso, razón por la cual esta decisión “aún está en curso”.

Las noticias acerca de un posible despliegue surcoreano en Ormuz se producen en medio de las presiones de Trump, que reprochó públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de “desnuclearización” de Irán, apuntó un informe del sitio DW.

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