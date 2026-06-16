Muerte durante un salto extremo en Brasil: la dramática confesión de la enfermera que intentó salvar a la víctima

Rayza Gabrieli Dias Delfino se encontraba en el lugar para realizar un salto de rope jumping cuando presenció el accidente que terminó con la muerte de la joven.

«Tenía un pulso muy débil», relató la enfermera que intentó asistir a María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió tras ser arrojada al vacío durante una actividad de rope jumping en Brasil. La mujer, Rayza Gabrieli Dias Delfino, aseguró que descendió hasta el lugar donde había quedado la víctima y allí le practicó RCP.

El accidente ocurrió el último sábado en Limeira, en el estado de San Pablo, durante una actividad organizada por empresas de deportes extremos.

El relato de la enfermera que intentó salvar a la joven de 21 años en Brasil

Tras presenciar la caída, Dias contó que el acceso hasta la joven fue complejo debido a las características del terreno. Según relató, debió bajar por una pendiente pronunciada y atravesar una zona cubierta de barro.

«Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada y solo una cuerda para bajar», declaró la enfermera sobre los minutos posteriores al accidente.

La profesional explicó que continuó descendiendo junto a otras personas hasta llegar al sitio donde se encontraba la víctima. Allí verificó su estado e inició maniobras de reanimación.

«Estaba dando ese suspiro previo a la muerte […] La levanté, la revisé y tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo», relató. Durante la asistencia, Dias detectó un detalle que llamó su atención. Según explicó, la joven tenía colocado un arnés alrededor del abdomen.

Sin embargo, afirmó que ese elemento no estaba conectado al cable principal utilizado para el salto. Esa observación coincide con los videos que circulan en redes sociales y muestran los instantes previos al accidente.

La enfermera también reveló que se encontraba en el lugar para participar de la misma actividad. Figuraba en el puesto número 42 de la lista de participantes y estaba grabando la preparación del salto con su celular.

«Iba a enviárselo a mi tía […] No podía oír [lo que decían] porque estaba a punto de saltar […] Solo la estaba mirando, ni siquiera vi cómo ponían las cosas […] Cuando se cayó, empecé a oír a todo el mundo decir: ‘la cuerda, la cuerda'», recordó.

Quién era la joven que murió en Brasil tras ser arrojada al vacío

Rodrigues de Freitas vivía en Jandira. Estudiaba Gestión Deportiva vinculada a la formación en Educación Física y compartía en sus redes sociales contenidos relacionados con el deporte y las actividades al aire libre.

Las imágenes grabadas por testigos y por el novio de la víctima muestran el momento en que es lanzada al vacío mientras varias personas advierten sobre la falta de conexión del sistema de seguridad.