«No hay apuro»: Donald Trump enfría el acuerdo con Irán y mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz

El optimismo que marcaba las negociaciones globales sufrió un freno de mano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrió las expectativas de un entendimiento inmediato al asegurar que «no hay apuro» para firmar el pacto con Irán y ordenó a sus enviados diplomáticos no precipitarse.

Con esta señal de cautela, la Casa Blanca ratificó que el bloqueo marítimo sobre los puertos iraníes seguirá vigente hasta que se certifique y firme un acuerdo definitivo.

El giro discursivo de Donald Trump, plasmado en su plataforma Truth Social, contrastó con sus propias declaraciones previas, donde afirmaba que un esquema de tregua ya estaba «negociado en gran medida».

El punto crítico de la disputa continúa siendo el control del Estrecho de Ormuz, la ruta marítima por donde circulaba el 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado antes del estallido del conflicto bélico el pasado 28 de febrero.

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A pesar de que Washington calificó la negociación actual de «profesional y productiva», funcionarios regionales involucrados en el diálogo confirmaron a las agencias Reuters y AP que existen desacuerdos severos sobre cláusulas específicas del borrador.

El stock nuclear: el borrador contempla que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza (un nivel cercano al uso militar). Según auditorías del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Teherán posee actualmente 440,9 kilogramos de este material. Rusia se ofreció como tercer país para recibir y diluir el excedente en un plazo de 60 días.

Apertura gradual: el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, precisó a la cadena India Today que la primera etapa exige la reapertura total del Estrecho de Ormuz, condicionando el alivio económico a garantías verificables de no proliferación.

Activos retenidos: el gobierno del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, exige la liberación inmediata de decenas de miles de millones de dólares por ingresos petroleros bloqueados en bancos extranjeros para avanzar con las firmas.

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La persistencia del conflicto mantiene bajo presión los costos de logística globales, con un impacto residual directo en el precio del petróleo, fertilizantes y alimentos. Un reporte emitido por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi advirtió que, incluso si las hostilidades cesaran hoy, el flujo comercial regular en el Golfo Pérsico no se recuperará por completo antes de 2027.

Los datos de tráfico marítimo exponen la gravedad del bloqueo: la Guardia Revolucionaria iraní reportó que apenas 33 buques operaron en el estrecho durante las últimas 24 horas bajo su autorización, una cifra marginal frente a los 140 barcos diarios que circulaban antes de la crisis.

El documento de mediación —monitoreado por delegaciones de Pakistán— posee implicancias geopolíticas cruzadas que condicionan el éxito de la negociación de Washington. El borrador preliminar pretende ligar el acuerdo de Ormuz con el fin de las hostilidades entre Israel y el movimiento chiita Hezbollah en el sur del Líbano.

Con información de AP y Reuters.