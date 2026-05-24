Crecen las expectativas en Medio Oriente: Estados Unidos anticipa un inminente acuerdo con Irán

La expectativa internacional por el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán alcanzó su punto máximo durante este fin de semana. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anticipó que podrían anunciarse buenas noticias en las próximas horas respecto a la firma de un acuerdo de paz definitivo.

Esta declaración, realizada desde Nueva Delhi en el marco de una visita oficial, va en sintonía con lo expresado por el presidente Donald Trump, quien horas antes había asegurado que el pacto se encuentra en gran medida negociado y a la espera de los últimos detalles diplomáticos.

El desbloqueo del estrecho de Ormuz como prioridad

Uno de los ejes centrales que destrabó las conversaciones es la inminente reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el comercio mundial de hidrocarburos. Este paso estratégico permanece bloqueado casi en su totalidad por las fuerzas iraníes como represalia al ataque perpetrado por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, cuando inició la guerra.

A través de su red social Truth Social, Donald Trump especificó que el borrador del acuerdo contempla explícitamente la normalización del tránsito en esta zona.

El mandatario republicano comunicó este avance luego de mantener una extensa conversación telefónica con numerosos líderes de los Estados del Golfo, quienes resultan actores clave para garantizar la estabilidad económica y logística de la región una vez que se concrete el cese de las hostilidades.

Qué se sabe del futuro del programa nuclear iraní

El segundo pilar de las negociaciones, y quizás el más complejo desde que inició la tregua a principios de abril, es el futuro del desarrollo armamentístico de Teherán. Marco Rubio afirmó que el entendimiento diplomático también debería dar inicio a un «proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní».

Esta exigencia norteamericana choca históricamente con la postura oficial del país persa. Mientras que las administraciones de Estados Unidos e Israel sostienen la firme sospecha de que el gobierno iraní busca hacerse con el arma atómica a través de su programa nuclear, las autoridades en Teherán reivindican que su enriquecimiento de uranio persigue únicamente fines civiles.

Para acercar a las partes y mediar en estos obstáculos centrales, la diplomacia internacional debió recurrir a la intervención de Pakistán, actor que ha liderado los contactos entre Washington y Teherán.

A pesar del marcado optimismo y de las declaraciones sobre un acuerdo «en gran medida negociado», el presidente Donald Trump fue cauto al aclarar que el texto todavía está pendiente de ser «finalizado», ya que aún permanece sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros Estados estratégicos de la región.