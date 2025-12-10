Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado llegó a Oslo tras un año en la clandestinidad en Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó el jueves a Oslo, anunció el Comité Nobel pasada la medianoche y pocas horas después de la entrega del galardón, que fue recibido en su nombre por su hija.

«Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí», declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el nobel.

La opositora, en la clandestinidad en su país desde las elecciones de 2024 que se adjudicó Maduro, no logró salir a tiempo de Venezuela para recoger en persona este miércoles el galardón, y llegó un día después, anunció el Comité Nobel.

«No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento», advirtió el presidente de Estados Unidos, Donal Trump.

pb/mas

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega

El presidente Javier Milei suspendió su agenda oficial en Noruega y regresa a la Argentina, tras su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. La ausencia de la venezolana María Corina Machado en el evento principal, quien arribaría más tarde, fue un factor determinante en la modificación del itinerario presidencial.

La decisión implicó la cancelación de encuentros bilaterales previstos con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre, según informó Infobae. Los encuentros con las autoridades noruegas estaban programados con el objetivo de fortalecer los lazos políticos y económicos entre ambos países.

Aunque Milei asistió a la premiación de la hija de Machado, la propia líder opositora venezolana no pudo estar presente en el evento a la hora pautada. Se especulaba también un posible encuentro del mandatario argentino con Machado y Edmundo González Urrutia, el cual fue descartado.

La tardanza de María Corina Machado se debió a su situación de clandestinidad desde agosto de 2024, cuando se intensificaron las órdenes de captura en Venezuela.

Fuentes estadounidenses informaron que la líder opositora logró salir del país en un barco rumbo a Curazao, en una operación cuidadosamente planificada. Su entorno optó por no divulgar la información hasta que se encontrara fuera de territorio venezolano, buscando garantizar su seguridad.

En un diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado expresó su profundo agradecimiento por el reconocimiento a la lucha de su pueblo.

«En persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo», señaló la líder y confirmó que estaba «camino a Oslo», pero que lamentaba no llegar a tiempo para la ceremonia.