Qué es un GLOF, el fenómeno asociado con un desprendimiento de glaciar que habría causado la riada en Nepal

Según los expertos, la tragedia en Nepal que dejó ya más de 350 muertos se pudo haber originado por una inundación por desborde de lago glaciar, conocida por su sigla GLOF (Glacial Lake Outburst Flood). Una enorme riada arrasó con varias viviendas.

Equipos de rescate y helicópteros militares buscan este jueves a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Nepal y China.

Qué es un GLOF y por qué se lo relaciona con la riada en Nepal

Las empinadas laderas y los exuberantes valles que se extienden bajo la cordillera del Himalaya, hogar de muchos de los picos más altos del mundo y de los glaciares que aún se conservan, son especialmente vulnerables a las inundaciones y los deslizamientos de tierra . El deshielo de los glaciares se ha vuelto más frecuente debido al cambio climático.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó por primera vez de un terremoto de magnitud 4,4 a primera hora del miércoles, a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Katmandú, cerca de la frontera.

Mapa que muestra dónde se generó el desprendimiento del glaciar que causó el desastre aguas abajo. (AP)

Posteriormente, la agencia actualizó su análisis e indicó que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso de glaciar de magnitud 5,2 que provocó que los escombros fluyeran río abajo.

Expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, afirmaron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

En un comunicado enviado por correo electrónico, indicaron que el nivel del agua en un punto del río Trishuli subió hasta 9 metros (27 pies) en media hora.

El sistema de hielo del Himalaya, cada vez más inestable, amenaza a las comunidades, las infraestructuras y el suministro de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

La región sufrió inundaciones repentinas similares en agosto de 2025, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas perdieron la vida y se dañaron infraestructuras críticas, incluido un puente que conecta Nepal y China.

AP