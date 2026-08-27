Al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos por una riada en la frontera entre Nepal y China

Gigantescas y repentinas riadas que se registraron este miércoles en una zona fronteriza entre Nepal y China dejaron al menos 160 muertos y cientos de personas desaparecidas, entre ellos turistas, trabajadores y pobladores locales. El fenómeno destruyó comunidades completas y paralizó la conectividad en varios sectores montañosos. Expertos señalaron que una avalancha procedente de un glaciar fue la causa más probable del desastre.

La Policía de Nepal reportó al menos 157 víctimas fatales en su territorio. Por parte del gobierno chino, la televisora estatal CCTV informó que un deslave en el condado de Gyirong, en la región del Tíbet, dejó al menos tres muertos y 265 desaparecidos. Imágenes captadas por drones expusieron el nivel de destrucción, con carreteras cortadas y edificios tapados por la corriente de lodo y agua. La agencia estatal Xinhua también confirmó un número elevado de víctimas.

En el distrito nepalí de Nuwakot, el barro llegó a cubrir los segundos pisos de las viviendas. La fuerza del agua arrastró vehículos y dejó escombros atrapados en cables y vegetación.

“Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora, la inundación llegó y dañó todo el mercado. La gente se estaba preparando para ir a la oficina en ese momento”, relató el residente Shoyam Rajbhandari. “Cuántas personas están desaparecidas o muertas, no lo sabemos”.

Búsqueda de peregrinos y turistas extranjeros

Las autoridades nepalíes informaron que se registró la desaparición de 403 personas, de las cuales 341 son ciudadanas extranjeras. Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, detalló que 133 de los desaparecidos procedían de India y se encontraban en plena peregrinación hacia el monte Kailash, en el Tíbet, un sitio de relevancia sagrada para el hinduismo.

El reporte oficial de turismo incluye además a 47 ciudadanos estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses entre las personas sin localizar.

A su vez, al menos 62 pobladores nepalíes permanecen desaparecidos mientras realizaban senderismo cerca del lago Gosaikunda, en el distrito de Rasuwa, en coincidencia con la festividad local de Janai Purnima. El portavoz de la Policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, confirmó a la agencia The Associated Press que al menos 28 efectivos de la fuerza figuran en la lista de desaparecidos.

Danos en infraestructura y pedido de auxilio internacional

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 del miércoles, provocando la destrucción de poblados e infraestructura hidroeléctrica. Las autoridades emitieron alertas de evacuación preventiva para los residentes cercanos a las márgenes de los ríos Trishuli, Bhotekoshi y Narayani.

Los informes preliminares contabilizan la destrucción de al menos 19 puentes y casi 40 kilómetros de caminos colapsados. Ante la dimensión de la emergencia, el vocero del gobierno nepalí, Sasmit Pokharel, confirmó las gestiones diplomáticas: “Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”.

En un primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detectó un evento sísmico de magnitud 4,4 a 66 kilómetros al norte de Katmandú. Sin embargo, el organismo actualizó posteriormente el análisis técnico y precisó que el registro correspondió en realidad al impacto de un colapso glaciar de magnitud equivalente a 5,2, cuya masa de hielo y detritos desencadenó la riada.