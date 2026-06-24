Qué se sabe y qué tipo de terremotos fueron los que sacudieron Venezuela en menos de un minuto

Venezuela vivió este miércoles una de las jornadas sísmicas más impactantes de las últimas décadas luego de que dos fuertes terremotos se registraran con menos de un minuto de diferencia, generando derrumbes, cortes de energía, evacuaciones masivas y momentos de extrema tensión en varias regiones, especialmente en Caracas.

De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de entre 7,1 y 7,5, según las distintas actualizaciones realizadas durante la emergencia. Los epicentros fueron localizados cerca de Morón, en la costa caribeña venezolana, mientras que la profundidad de ambos eventos fue relativamente baja: 13 kilómetros para el primero y 10 kilómetros para el segundo.

Los especialistas explican que esta escasa profundidad fue determinante para que los terremotos se sintieran con gran intensidad en superficie y provocaran importantes daños estructurales en edificios, viviendas e infraestructura urbana.

🇻🇪 | #URGENTE El USGS eleva el terremoto de Venezuela a una magnitud de 7.5.



Varios edificios se han derrumbado en Caracas. pic.twitter.com/TwlQQ4xvRK — El Frente Global (@EFGDigital) June 24, 2026

Qué tipo de terremotos fueron

Los expertos clasifican estos fenómenos como terremotos tectónicos de gran magnitud y foco superficial. Este tipo de sismos se produce cuando la energía acumulada por el movimiento de las placas tectónicas se libera de manera repentina a través de fallas geológicas.

Al ocurrir a menos de 15 kilómetros de profundidad, la energía sísmica llega con mayor fuerza a la superficie, lo que incrementa significativamente su capacidad destructiva.

Además, el hecho de que se hayan registrado dos terremotos de gran intensidad con apenas unos segundos de diferencia convierte al episodio en un evento poco frecuente. Los especialistas continúan analizando si se trató de un sismo principal seguido inmediatamente por otro movimiento de magnitud similar o de una compleja secuencia sísmica asociada a una misma ruptura geológica.

Derrumbes y momentos de desesperación

Las escenas más dramáticas se vivieron en Caracas. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó daños estructurales y el colapso de edificios y viviendas en distintos sectores de la capital.

Uno de los puntos más afectados fue el barrio de Altamira, donde se reportaron situaciones consideradas alarmantes por las autoridades. Testigos describieron momentos de desesperación cuando comenzaron a temblar edificios residenciales, oficinas y centros comerciales.

En varios sectores se observaron grietas en estructuras, muros derrumbados y grandes columnas de polvo elevándose entre los escombros. Una periodista de la agencia AFP informó además la destrucción total de un edificio de 22 pisos en Altamira, donde familiares, vecinos y voluntarios iniciaron tareas de búsqueda entre los restos de la construcción.

Réplicas y evaluación de daños

Tras los dos terremotos principales, los organismos sismológicos registraron varias réplicas, por lo que las autoridades recomendaron permanecer en espacios abiertos y evitar el ingreso a edificaciones que pudieran haber sufrido daños.

Mientras continúan las tareas de rescate y evaluación, los expertos destacan que, por su magnitud y por los daños reportados, estos movimientos ya figuran entre los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela durante el último siglo.

Entre los antecedentes históricos más relevantes se encuentran el terremoto de San Narciso de 1900, de magnitud 7,6, y el sismo de Sucre de 2018, que alcanzó una magnitud de 7,3.

La secuencia sísmica continúa bajo análisis para determinar con precisión la relación entre ambos movimientos y comprender el comportamiento geológico que dio origen a uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del país.