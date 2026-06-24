Destrucción y pánico en Caracas tras dos fuertes terremotos: colapsó un edificio de 22 pisos y buscan sobrevivientes

Caracas vivió una noche de caos y destrucción luego de dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles distintas regiones de Venezuela, provocando el colapso de edificios, cortes de energía y escenas de desesperación en la población.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Uno de los episodios más dramáticos se registró en el barrio de Altamira, donde un edificio de 22 plantas quedó completamente destruido, según reportes de una periodista de la agencia AFP que se encontraba en el lugar. En medio de los escombros, grupos de voluntarios y equipos de emergencia intentaban este jueves localizar sobrevivientes mientras familiares gritaban los nombres de sus allegados entre los restos de la estructura.

“Necesitamos linternas”, reclamaba uno de los rescatistas improvisados mientras avanzaba la noche y la visibilidad se reducía en la zona afectada.

Personas caminan entre los escombros tras dos terremotos en Caracas, Venezuela. (Foto: AP/Ariana Cubillos)

Dos terremotos en Venezuela: la palabra de las autoridades

Las autoridades venezolanas informaron que son varios los inmuebles colapsados en distintos puntos de la capital, aunque hasta el momento no se difundió un balance oficial de víctimas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó daños estructurales y la intervención de equipos de emergencia. “Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados”, señaló.

Según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo ocurrió a las 22:04 GMT con epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. Apenas 39 segundos después, se registró el segundo movimiento, de mayor intensidad, con magnitud 7,5 y a 10 kilómetros de profundidad.

El USGS advirtió que el evento sísmico consistió en un “doblete” y que el segundo temblor fue el principal, precedido por un sismo precursor. Además, estimó inicialmente que el número de víctimas podría ser elevado y que los daños podrían ser generalizados.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió alertas preventivas para distintas zonas del Caribe, entre ellas las Islas Vírgenes y Puerto Rico, aunque posteriormente fueron levantadas. También se activaron advertencias en República Dominicana que luego fueron desestimadas.

En Caracas, los testimonios reflejan la magnitud del desastre. “Este temblor fue horrible, peor que el de 1967. El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía”, relató María Romero, una vecina de 80 años del sur de la ciudad.

Tras el sismo principal, se registraron múltiples réplicas que aumentaron la preocupación entre los habitantes y complicaron las tareas de rescate. Varias zonas de la capital permanecen sin suministro eléctrico, mientras continúan las tareas de evaluación de daños.

Las autoridades mantienen el despliegue de equipos de emergencia en los sectores más afectados, mientras la población espera información oficial sobre el número de víctimas y el alcance real de la tragedia.