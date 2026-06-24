Manejaba a 264 km/h, quedó libre y y no perdió la licencia: escándalo en Chile por el familiar de un ministro

Un escándalo sacude a las más altas esferas del poder político en Chile. Un conductor fue sorprendido circulando a la extrema velocidad de 264 kilómetros por hora en una ruta de la Región Metropolitana. Sin embargo, tras ser detenido y pasar por la correspondiente instancia de formalización, la Justicia decidió dejarlo en libertad y, para mayor asombro, le permitió conservar intacta su licencia de conducir.

El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de junio, en plena celebración del Día del Padre y con un alto flujo de familias desplazándose por las rutas de Santiago. Allí, Carabineros de la 32° Comisaría del Tránsito detectó una maniobra temeraria en la autopista Costanera Norte, a la altura del kilómetro 7,5, en la comuna de Vitacura: un vehículo BMW modelo M2 circulaba a 264 kilómetros por hora, superando por 164 km/h el límite de 100 km/h establecido en esa zona urbana.

Tras ser interceptado y retirado a una zona segura, el conductor, un hombre de 38 años, fue detenido por personal policial bajo el cargo de conducción temeraria.

El incidente, calificado por la teniente Nicol Barrera como una conducta «reprochable para la seguridad vial», derivó en una audiencia al día siguiente. La fiscal adjunta de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, Andrea Contreras Azocar, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la medida cautelar de arresto domiciliario total, argumentando el riesgo que la conducta del imputado representó para el resto de los automovilistas.

Sin embargo, la jueza Ximena Rivera Salinas rechazó el pedido de la Fiscalía. En su lugar, el tribunal determinó la libertad del imputado, dictando únicamente las medidas de firma mensual y arraigo nacional.

El fallo judicial generó críticas inmediatas, principalmente por la falta de medidas adicionales respecto a la capacidad del imputado para seguir manejando. La fiscal Contreras explicó que la legislación vigente, bajo el artículo 197 de la Ley de Tránsito, no contempla penas de prisión altas para la conducción temeraria, dado que estas oscilan entre 41 y 60 días.

Asimismo, el conductor también logró mantener su licencia de conducir, y la fiscal precisó que su suspensión «solamente procede en los casos de manejo en estado de ebriedad», un delito que el imputado ya contaba con una condena previa en 2009. Aún así, el tribunal la desestimó al considerar que se encontraba prescrita, al igual que una detención anterior por infracción a la ley de drogas (Ley 20.000).

El trasfondo de la polémica: arraigo familiar y un entramado empresarial

La insólita resolución judicial cobró un nuevo sentido y desató una ola de indignación en las últimas horas, cuando una investigación periodística destapó los estrechos lazos del infractor con el Gobierno: es primo directo de la esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

El revelador antecedente fue dado a conocer este miércoles por el medio trasandino Fast Check, aportando la pieza faltante a un episodio que ya venía generando controversia. Previamente, el portal BioBioChile había advertido que el imputado no era un ciudadano común, sino que estaba directamente vinculado al Grupo Izquierdo Menéndez, un poderoso conglomerado familiar con fuerte participación en diversas sociedades empresariales del país vecino.

De acuerdo con la publicación que destapó el parentesco, la conexión surge a partir del vínculo entre el infractor y Luz María Izquierdo Irarrázaval. Según consta en la información pública disponible en los registros de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, ella es la actual esposa del ministro Arrau.

Al rastrear el árbol genealógico, los antecedentes confirmaron que el padre de la mujer y el padre del conductor detenido por exceso de velocidad son hermanos, lo que los convierte legalmente en primos hermanos.

No obstante, la relación no se limita únicamente a los lazos de sangre, sino que se enraíza profundamente en los negocios de la familia. El reporte periodístico detalló que el conductor forma parte del núcleo de miembros controladores de una de las sociedades que integran el Grupo Izquierdo Menéndez. En paralelo, la esposa del funcionario gubernamental figura, junto a sus propios padres, en otra de las firmas que componen el mismo holding económico.

Según indicó el medio Bío Bío, ante la rápida escalada institucional del escándalo, se realizaron reiteradas consultas para obtener una explicación oficial sobre las irregularidades de su liberación y los evidentes conflictos de interés. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad optaron por el hermetismo total y declinaron emitir cualquier tipo de declaración al respecto.

Incluso, añadieron que la jueza Ximena Rivera Salinas, decretó la prohibición de divulgar antecedentes del hombre que permitan individualizarlo.



Fuente: Bío Bío.

