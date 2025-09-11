La lista de los 10 argentinos deportados de Estados Unidos: uno a uno, quiénes son

Son 10 los argentinos deportados de Estados Unidos. Foto: Enrique García Medina.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos aterrizó este jueves en el Aeropuerto de Ezeiza. En total son 10 los ciudadanos que viajaron en el vuelo de Omni Air International y se conocieron sus identidades. Quienes son, uno a uno.

La empresa Omni Air International se encargó del regreso de los diez argentinos. Para el operativo, se utilizó un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue contratado en Estados Unidos.

Según trascendió, la lista completa de los argentinos deportados se conforma con:

Daniel Rodrigo Céspedes

Maximiliano García

Luciana Lorena Lopresti

Sandra Márquez

Ernesto Nunez

Marcos Ontivero

Rodolfo Valor

Pablo Ridolfo

Julián Francisco Rojas

Mario Robles

De la lista, cinco no cuentan con antecedentes penales. El resto presentan presuntos delitos como robo, agresión, contra el orden público y hasta procurar prostitución.

El relato de uno de los argentinos deportados desde Estados Unidos

Uno de los pasajeros del vuelo Boeing 767-300 contó los detalles de la previa al viaje, los trámites a realizar y el vuelo.

“Todo en orden, como debe ser”, indicó el joven de 25 años, a quien atraparon en San Antonio, Texas. En diálogo con TN explicó que no tiene permitido el regreso a Estados Unidos por cinco años.

“Solamente vamos por el sueño americano”, manifestó. Además, confirmó que la Cancillería trabajó para que los traslados pudieran hacerse de manera ordenada.