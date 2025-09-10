Asesinaron de un disparo al activista de derecha Charlie Kirk en una universidad en Estados Unidos

El activista de derecha e influencer Charlie Kirk, reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala este miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando ocurrió el ataque.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

«El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto», escribió Trump en su red Truth Social, donde envió su «sentido pésame» a sus familiares.

«Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros», agregó.

Comunicados de la universidad señalaron que el tiroteo comenzó cerca del mediodía, y aunque inicialmente informaron que el sospechoso había sido detenido, posteriormente aclararon que no estaba bajo custodia.

«Actualmente no tenemos un sospechoso bajo custodia. Esta es una investigación en curso», dijo Ellen Treanor, una vocera de la Utah Valley University a AFP.

Trump dictaminó que las banderas fueran izadas a media asta en los gobiernos federales hasta el domingo por la muerte de Kirk. Poco después la Casa Blanca bajó su pabellón.

«Fuente de sangre»: escala la tensión en EE.UU. tras el asesinato de Kirk

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

«La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo», declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

«Todos se tiraron al suelo, todos (…) mucha gente empezó a gritar, y luego todos echaron a correr», agregó.

Sophie Anderson, de 45 años, le dijo al Daily Mail que estaba a unos 30 metros de la tarima y que supo que se trataba de un disparo apenas escuchó el ruido.

«Le dispararon en el cuello y cayó, y era una fuente de sangre«, dijo al medio.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Su presencia en los campus estudiantiles era bienvenida por partidarios derechistas como un contrapunto a las voces de la izquierda, pero también desataba una intensa oposición.

El ataque conmocionó a ambos lados del espectro político.

«Dele descanso eterno, Señor», publicó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

El senador y líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo estar «horrorizado» de enterarse de la muerte de Kirk.

Las voces de la izquierda también condenaron el ataque.

«No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora», escribió en X el expresidente demócrata Joe Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien llegó a debatir ideas con Kirk en su pódcast, calificó el ataque de «repugnante, vil y censurable», mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris dijo que «la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos».

La excongresista Gabrielle Giffords, una demócrata que sobrevivió a un intento de asesinato, dijo que estaba «horrorizada» por el ataque.

«Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que Estados Unidos se convierta en un país que afronte esos desacuerdos con violencia», agregó Giffords.

