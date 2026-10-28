Choque de trenes en España: confirman un argentino entre los muertos y buscan a otro pasajero

Confirman un argentino entre los muertos y buscan a otro pasajero.

Un argentino murió en el accidente ferroviario ocurrido en España, mientras continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un hombre de 51 años que viajaba en el convoy accidentado y del que no hay noticias desde la colisión.

La Cancillería argentina confirmó mediante X la presencia de un ciudadano argentino entre las víctimas fatales. El número de muertos ascendió a 68, mientras los equipos de emergencia avanzan con las tareas de identificación y asistencia a los heridos.

La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad. October 28, 2026

La tragedia ocurrió cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Entre las hipótesis sobre las causas del siniestro se mencionaron una posible falla en la señalización y un eventual error humano.

Buscan a Agustín Randazzo, un argentino que viajaba de Madrid a Sevilla

La familia de Agustín Randazzo intenta establecer su paradero desde que se conoció el accidente. El hombre, de nacionalidad argentina y residente en España desde 2002, viajaba habitualmente desde Madrid por motivos laborales y se encontraba en el coche número 8 del tren siniestrado.

“Desde entonces no sabemos nada de él”, expresó su primo hermano, Rafael García Junicol, quien pidió ayuda públicamente para localizarlo.

“Me enteré por el hermano de Agustín de que él había tomado ese tren”, contó a Infobae.

Ante la falta de respuestas a las llamadas, Jorge, hermano del desaparecido, acudió a dependencias policiales de Madrid para radicar la denuncia. También se sometió a la toma de muestras de ADN necesarias para colaborar con el proceso de identificación.

Luego de realizar esos trámites, tenía previsto trasladarse a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y tratar de encontrarlo entre las personas heridas que permanecen internadas.

La familia pidió ayuda para encontrarlo

“Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, relató Rafael sobre la información recibida por los familiares.

Para facilitar la búsqueda, aportaron una fotografía reciente y describieron algunos rasgos físicos de Agustín: tiene barba entrecana y varios tatuajes visibles, y suele usar una gorra negra y gafas de sol oscuras.

Su pareja, Sergi, también se sumó a la búsqueda a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en internet, manifestó que llevaba varias horas sin poder comunicarse con él.

“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, escribió.

Mientras esperan novedades oficiales, los familiares y allegados continúan intentando obtener información sobre el paradero del argentino.