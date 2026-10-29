Choque de trenes en España: rescatistas trabajan contrarreloj en el vagón volcado para buscar desaparecidos, entre ellos hay un argentino

El horror amaneció este jueves en la provincia española de Toledo. Los equipos de rescate y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan sin descanso sobre los hierros retorcidos del tren de alta velocidad que impactó de lleno contra otra formación detenida. El saldo es devastador: 69 víctimas fatales y más de 100 heridos, en lo que ya es el segundo accidente ferroviario mortal del año en el país.

Con la ayuda de perros rastreadores y grúas de gran porte, los socorristas remueven los escombros de un vagón que permanece volcado. El objetivo de máxima urgencia es descartar que haya más cuerpos atrapados bajo la estructura. A primera hora de la mañana, la cifra de muertos subió tras el fallecimiento de un paciente que permanecía internado en grave estado.

«Los equipos siguen trabajando con mucho cuidado porque todavía no podemos dar por finalizado el operativo ni afirmar que no quede ningún fallecido», advirtió Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha.

La búsqueda de un pasajero argentino que viajaba en el tren

La angustia por la tragedia cruzó el Atlántico. Entre los pasajeros de la línea que cubría el trayecto Madrid-Sevilla se encontraba el argentino Agustín Randazzo, quien ocupaba un asiento en el vagón número ocho, uno de los sectores afectados por el impacto.

Desde que se conoció la noticia del accidente, su familia y su pareja no lograron restablecer el contacto con él. Ante la falta de respuestas oficiales, su entorno desplegó un operativo de emergencia. Los allegados iniciaron una recorrida por los distintos centros de salud y hospitales de la provincia de Toledo para intentar ubicarlo entre los heridos ingresados.

Sus familiares lanzaron pedidos desesperados de ayuda e información a través de plataformas digitales. Jorge, hermano de Agustín, confirmó en diálogo con el canal TN que aún no tienen certezas sobre su paradero y aguardan los partes médicos de los centros asistenciales de la zona.

La hipótesis principal que derivó en el choque de los trenes en España

Mientras España transita el primero de los tres días de luto nacional decretados por el presidente Pedro Sánchez, la investigación judicial avanza a paso firme. Todas las miradas apuntan a un quiebre en los protocolos de seguridad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reveló la secuencia fatal que manejan los peritos:

Fallo de sistema: Varios trenes se detuvieron automáticamente por un problema técnico en las señales de la ruta.

Varios trenes se detuvieron automáticamente por un problema técnico en las señales de la ruta. El error humano: Alguien autorizó a una formación de la empresa estatal Renfe a reanudar su marcha a «velocidad normal».

Alguien autorizó a una formación de la empresa estatal Renfe a reanudar su marcha a «velocidad normal». El impacto: El tren aceleró sin saber que otra formación permanecía estacionada a pocos kilómetros en la misma vía.

Para blindar la recolección de pruebas, la Justicia ordenó una zona de exclusión de dos kilómetros sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Nadie ajeno a los servicios de emergencia o judiciales puede acercarse al lugar.

Tensión política y huelga ferroviaria en medio de los rescates

El presidente Sánchez viajó a Toledo para encabezar el comité de crisis y exigió el rápido «esclarecimiento» del caso. En paralelo, el líder opositor Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), favorito en las encuestas para las elecciones del 29 de noviembre, se desplazó a la zona del desastre.

Como telón de fondo, los maquinistas españoles iniciaron una huelga nacional. Aunque la medida de fuerza ya estaba programada antes del accidente, el reclamo central del sector cobra hoy un peso escalofriante: exigen una inyección urgente de inversión para garantizar la seguridad ferroviaria en todo el país.

Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pidió cautela y solicitó evitar conclusiones apresuradas hasta que los peritos terminen de analizar las cajas negras y las grabaciones del control de vías.