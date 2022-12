La Selección Argentina está en la Final del Mundial Qatar 2022 y celebra Bangladesh

La locura es total en Bangladesh, a pesar de que son más de las 3:30 de la madrugada del miércoles, donde se multiplican las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial Qatar 2022. Al igual que en cada punto del país de Lionel Messi, los bangladesíes salieron una vez más a las calles para festejar el triunfo del equipo que dirige Lionel Scaloni.

A poco de conocido el resultado del partido contra la Selección de Croacia, las calles del país asiático se llenaron de gente que esperaba el triunfo para sumarse a las celebraciones populares por la alegría Argentina. Esos festejos suman, además, que Argentina abrirá la Embajada nacional allí, como forma de devolver parte del cariño que demuestran allí por nuestro país.

Con las camisetas de Lionel Messi y «Dibu» Martínez como referentes, los niños también participaron de la fiesta, que había empezado un rato antes cuando la población se reunió en distintos puntos del país para seguir a la Selección Argentina en pantallas gigantes y a través de distintos dispositivos.

Casi como una cábala instaurada, se espera ahora que la algarabía bangladesí se sume al partido final de la Copa del Mundo que se disputará el domingo, en un partido que espera al contrincante, ya que la otra semifinal se jugará recién este miércoles.

Días atrás, el nutrido apoyo de Bangladesh fue agradecido por el entrenador argentino Lionel Scaloni en conferencia de prensa, quien se mostró muy sorprendido por el acompañamiento pero, a la vez, respaldado por esa población.

«Le quiero dar las gracias a la gente de Bangladesh. Pienso que el fanatismo es por lo que transmite la camiseta argentina, el hecho de haber tenido a Diego, hoy a Leo. El sentimiento por la camiseta, los colores, cómo es el hincha… Nos llena de orgullo que en Bangladesh hinchen por Argentina como también lo hacen en otros países. Por ellos también, intentaremos dar lo máximo siempre» declaró el DT argentino.

A continuación, te mostramos algunos de los videos que aparecieron en redes sociales de las celebraciones en Bangladesh.

Party begins in our home village DHAKA, BANGLADESH, vamos Argentina we r 1 step close to world cup🇦🇷💖🇧🇩 https://t.co/67qhnbKan0 pic.twitter.com/TolbAJnJKA