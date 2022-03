Reportaron nuevos incidentes en el sur de Chile

Producto de un piquete, una comitiva del gobierno de Chile suspendió sus actividades en Cañete, región del Bío Bío de Chile. Las autoridades pretendían dialogar con las personas, no se llegó a acuerdo y cuando se subieron a sus vehículos, al menos un conductor resultó lesionado por piedrazos, informaron distintos medios de ese país.

La comitiva oficial era encabezada por el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Producto de los incidentes, decidieron suspender las actividades. Se esperaba que el Gobierno sostuviera reuniones con distintos alcaldes de la región. También se habían previsto diálogos con comunidades mapuche y víctimas de violencia rural, informó Bío Bío en su sitio web.

Los militares desplazados en el sur de Chile abandonaron el domingo el lugar, seis meses después de haber sido desplazados en la zona en que se registran constantes ataques incendiarios atribuidos a grupos radicales mapuches que reivindican tierras.

#HoyEsNoticiaCNN 🔴AHORA | Comitiva del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no pudo ingresar a Cañete: Manifestantes interrumpieron la ruta.@matiburgos https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/NimYTL6sRa — CNN Chile (@CNNChile) March 30, 2022

La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío, a unos 600 km al sur de Santiago, había sido ordenada por el expresidente Sebastián Piñera.

La instrucción no fue renovada por el gobierno de Gabriel Boric que busca instaurar el diálogo en la zona. El fin de la militarización «no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile», había dicho a la prensa el subsecretario Monsalve antes de su visita.

Cuatro días después de que asumiera el gobierno de Boric, su ministra del Interior y Seguridad, Izkia Siches, visitó la zona y fue objeto de una emboscada cuando se dirigía hacia la comunidad mapuche de Temucuicui, donde no se permite el acceso de agentes del Estado sin la autorización de quienes viven allí.