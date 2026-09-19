Suiza refuerza su seguridad ante posibles ciberataques y conflictos: las 46 medidas que prepara

El gobierno suizo aprobó una nueva Estrategia de Política de Seguridad frente a un escenario internacional que considera cada vez más inestable. El plan contempla desde ciberataques y amenazas contra servicios esenciales hasta la posibilidad de una agresión armada.

Suiza decidió reforzar su preparación frente a posibles conflictos, ciberataques y otras amenazas que puedan afectar al país. El Consejo Federal aprobó su Estrategia de Política de Seguridad 2026, un amplio plan que establece 10 objetivos y 46 medidas para los próximos años.

La decisión está relacionada con el deterioro que el gobierno suizo observa en la situación internacional, especialmente a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento de las tensiones entre las grandes potencias y la aparición de nuevas formas de ataque que no necesariamente implican una invasión militar.

Según explicó el Consejo Federal de Suiza en un comunicado oficial publicado el 18 de septiembre, la estrategia busca preparar tanto al Estado como a la economía y a la población frente a un escenario internacional que se volvió «cada vez más inestable y volátil».

Por qué Suiza decidió reforzar ahora su seguridad

Una de las claves para entender el anuncio es que Suiza ya no considera la seguridad únicamente como una cuestión militar.

Las autoridades identifican amenazas que pueden llegar desde diferentes frentes. Entre ellas aparecen los ciberataques, las campañas destinadas a influir sobre la sociedad, el crimen organizado y posibles ataques a distancia.

También existe preocupación por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, es decir, aquellos servicios cuyo funcionamiento resulta indispensable para un país.

La fuerte interconexión entre sistemas puede hacer que un problema en un sector termine afectando a otros. Por ese motivo, la estrategia apunta a aumentar la capacidad del país para seguir funcionando incluso ante situaciones graves.

Pero el plan no contempla únicamente amenazas provocadas deliberadamente por otros Estados u organizaciones. Los desastres naturales y las pandemias también forman parte de los riesgos para los que Suiza busca estar mejor preparada.

Qué son los ataques híbridos que preocupan a Suiza

El concepto de «amenaza híbrida» es central para comprender la nueva estrategia.

A diferencia de una guerra convencional, un ataque híbrido puede combinar diferentes herramientas sin que necesariamente haya tropas cruzando una frontera.

Puede incluir, por ejemplo, ciberataques y operaciones destinadas a influir sobre la población o las instituciones. El gobierno suizo advierte que este tipo de amenazas está aumentando y las coloca entre los escenarios que considera más probables.

Por eso, la nueva política de seguridad no se limita al Ejército.

La intención es coordinar recursos civiles y militares, además de involucrar al gobierno federal, los cantones, los municipios y sectores como empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Las tres prioridades de la nueva estrategia de seguridad de Suiza

El plan aprobado por el Consejo Federal establece tres grandes líneas de acción.

La primera consiste en fortalecer la resiliencia del país. En términos sencillos, significa reducir vulnerabilidades y dependencias críticas para que Suiza pueda seguir funcionando frente a una crisis.

La segunda busca mejorar la capacidad de protección y resistencia. El objetivo es proteger mejor a la población, las instituciones y las infraestructuras esenciales y aumentar la capacidad para responder frente a diferentes amenazas.

La tercera está directamente relacionada con la defensa militar: Suiza quiere mejorar su capacidad para responder ante un eventual ataque armado y desarrollar con anticipación los recursos necesarios y la cooperación con otros Estados.

Suiza prepara 46 medidas frente a las nuevas amenazas

Estas tres prioridades se traducen en 10 objetivos y 46 medidas concretas.

Dentro de ese conjunto, el gobierno decidió dar prioridad a los escenarios que considera más probables: los ataques híbridos, los ataques realizados a distancia y el crimen organizado dentro del territorio suizo.

La estrategia parte además de una idea central: una crisis de gran magnitud no puede ser enfrentada únicamente por las Fuerzas Armadas.

Por eso plantea una coordinación entre el gobierno nacional, los cantones, las comunas, las empresas, el ámbito académico y la sociedad civil, asignando responsabilidades a cada sector.

Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo plan

La implementación, en realidad, ya comenzó.

Antes de la aprobación definitiva, el proyecto atravesó un período de consulta entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, en el que participaron cantones, partidos políticos, asociaciones y otras organizaciones. De acuerdo con el Consejo Federal, las respuestas fueron en términos generales favorables a la orientación de la estrategia.

Debido a la situación internacional, el gobierno había ordenado que los departamentos involucrados comenzaran a trabajar sobre algunas de las medidas incluso mientras se desarrollaba esa consulta.

La Secretaría de Estado de Política de Seguridad (SEPOS) será la encargada de coordinar la implementación.

El proceso continuará durante los próximos años y el Consejo Federal espera recibir un informe sobre los avances hacia finales de 2028.

Así, Suiza busca adaptar su histórica política de seguridad a un escenario en el que las amenazas ya no pasan exclusivamente por una guerra tradicional: un ataque informático, una operación de influencia o una interrupción de infraestructuras esenciales también pueden convertirse en problemas de seguridad nacional.

Fuente oficial: Consejo Federal de Suiza – Estrategia de Política de Seguridad 2026