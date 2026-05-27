En medio de la cuarta semana de bloqueos en Bolivia, el Congreso autorizó la intervención de las fuerzas armadas en las protestas

El Congreso aprobó el martes una ley que anula una norma que regulaba el estado de excepción y que abre la posibilidad para que se acuda a esa medida en medio de prolongadas manifestaciones y bloqueos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas.

Los reclamos que ya llevan cuatro semanas han ocasionado desabastecimientos de alimentos y combustibles.

Bloqueos en Bolivia: qué decía la ley anulada

La nueva norma, que anula la ley 1.341 conocida como Ley Copa y que regía desde octubre de 2020, ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario y se promulgue. Se trata de la vía para que Paz pueda declarar un estado de excepción.

De esta manera, según los legisladores, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales. “Ahora la decisión es del presidente”, dijo el diputado Rafael López, de la fuerza Libre, de oposición.

La anulación de la norma se aprobó por más de dos tercios de los diputados en una sesión virtual.

La ley Copa prohibía cualquier tipo de restricción a la libertad y disponía que las Fuerzas Armadas podían intervenir en el control de disturbios civiles, siempre y cuando la policía fuese superada y no existiera otro medio efectivo para restablecer el orden. Además, obligaba al Ejecutivo a remitir el decreto de excepción a la Asamblea Legislativa para su revisión y aprobación en un plazo de 24 horas.

“Esto era un candado, ahora se respeta la Constitución Política del Estado y hay un plazo de 72 horas”, dijo el diputado Ricardo Rada a la televisora Red Uno.

Poco antes, la Iglesia Católica señaló que un posible “estado de excepción no resolverá el conflicto” y llamó a un diálogo sincero.

Noticias Argentinas y AP