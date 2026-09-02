Ataques rusos mataron a civiles ucranianos y Vladimir Putin reiteró su amenaza contra Reino Unido: «Secreto militar»

Bomberos sofocan un incendio en un edificio residencial tras un ataque con drones en Odesa, Ucrania. Foto: AP.

Ataques aéreos rusos durante la noche y la mañana del miércoles mataron a dos civiles e hirieron a seis en una ciudad del centro de Ucrania, dijeron las autoridades locales, Ayer por la noche, el presidente Vladímir Putin y Volodymyr Zelenskyy intercambiaron amenazas sobre cuáles podrían ser sus próximos pasos. Esto incluyó los vuelos de aerolineas.

Las ofensivas de los últimos meses tuvieron como blancos infraestructuras energéticas.

Vuelos, bombardeos y amenazas de Rusia a Reino Unido

Zelenskyy advirtió a las compañias extranjeras que los cielos de Rusia no son seguros para volar debido a los ataques ucranianos con drones de largo alcance, y afirmó que “el espacio aéreo ruso se cerrará de facto”. La presión militar busca obligar al Kremlin a aceptar negociaciones de paz, añadió.

Putin acusó a su homólogo de “terrorismo de Estado” y declaró que “No negociamos con terroristas”.

Los comentarios de Putin fueron desestimados por el Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, un organismo gubernamental, según el cual las declaraciones eran un intento flagrante del líder ruso de desviar la culpa de Moscú.

El ministro de Transporte de Rusia, Andrey Nikitin, descartó cualquier preocupación por los viajes, afirmando que las autoridades están reforzando constantemente la seguridad de los vuelos.

“No permitiremos ninguna interrupción significativa de la aviación civil”, dijo a los periodistas, según la agencia de noticias rusa Interfax.

En una conferencia de prensa nocturna en un aparte de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, Putin también abordó los reportes de que el ejército ucraniano había utilizado drones de fabricación británica para atacar objetivos dentro de Rusia.

Preguntado por si Rusia atacaría instalaciones militares británicas si el gobierno de Reino Unido continúa proporcionando armamento a Ucrania, Putin no descartó esa posibilidad. Con una leve sonrisa, comentó a los periodistas que eso era “un secreto militar”.

China y Corea del Norte, por su parte, han brindado apoyo militar a Rusia, al igual que Irán en años anteriores.

Los comentarios de los mandatarios se produjeron mientras funcionarios europeos sopesan su respuesta al último episodio de lo que, según dicen, es la campaña de sabotaje y desestabilización continental de Moscú destinada a debilitar el apoyo a Ucrania. El martes, Alemania atribuyó a Rusia la colocación de un dron cargado con explosivos el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig/Halle.

AP