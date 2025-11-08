Rodrigo Paz ya es presidente de Bolivia: su discurso, su promesa de «libertad» al país y la presencia de Javier Milei

Oficialmente Bolivia tiene como nuevo presidente a Rodrigo Paz Pereira, quien fue ganador del balotaje de octubre. Este sábado se realizó la ceremonia de asunción la cual contó con la presencia de destacados líderes internacionales, entre ellos la del libertario Javier Milei que arribó al país vecino luego de su visita en Estados Unidos.

La asunción de Rodrigo Paz se da en un contexto de profunda crisis, marcada por la escasez de dólares y combustibles, inflación y el encarecimiento de alimentos y servicios. Durante la ceremonia, el nuevo presidente prometió aplicar un modelo de «capitalismo para todos» y marcó distancia con las posturas de los últimos gobiernos al asegurar que Bolivia «vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia».

El acto se llevó a cabo en La Paz, ante la presencia de líderes internacionales como los presidente de Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Argentina. Esta concurrencia fue agradecida por Paz en su primer discurso.

El discurso de Rodrigo Paz y su promesa de «libertad»

El discurso de Rodrigo Paz estuvo cargado de promesas para el país de Bolivia. En primer lugar aseguró que va a impulsar un modelo de «capitalismo para todos» que se enfocará en otorgar créditos baratos a emprendedores y aplicar rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos.

Días antes de la asunción, Paz concretó un viaje a Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y asegurar la provisión de combustibles y el ingreso de dólares, incluyendo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El nuevo mandatario afirmó que empieza una «nueva Bolivia» que desde ahora «se abre al mundo». «Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas», destacó.

Rodrigo Paz, durante el acto de asunción presidencial

«Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio a la Patria. No nos han entregado un trono, si no una tarea», expresó y luego prometió libertad, responsabilidad y respeto a la ley: «Comienza un tiempo de libertad y también de responsabilidad. Nadie está por encima de la ley ni de la Patria».

Paz criticó la situación del país heredada de la anterior gestión y remarcó: «Nos dejan un país quebrado. Un país cansado, dividido, endeudado moral y materialmente. Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas».

Finalmente interpeló a los expresidentes sobre los recursos naturales: «Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio, el gas?».

La presencia de Javier Milei

Tal como se anticipó, Javier Milei viajó exclusivamente a Bolivia tras su visita a Estados Unidos para atestiguar la asunción Rodrigo Paz.

El libertario al llegar acaparó la atención y revolucionó la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción. El mandatario argentino, acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, ingresó al recinto y generó un furor inmediato.

El presidente recibió una ovación de parte de los legisladores bolivianos, quienes se tomaron «fotografías con sus teléfonos celulares» y lo rodearon para obtener una selfie con el líder argentino. Fue el único presidente al que le solicitaron fotos de manera masiva.

Al respecto, el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, posteó sobre el «Furor por Javier Milei en el Parlamento Boliviano» y aseguró «legisladores y autoridades, todos se desesperan por la selfie con el líder argentino«.

El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, en La Paz. pic.twitter.com/80hpRap3nY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 8, 2025

Con información Noticias Argentinas