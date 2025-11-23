Seis aerolíneas con vuelos suspendidos a Venezuela por la alerta de Estados Unidos en el Caribe

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá el lunes, del aeropuerto de Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea de Estados Unidos por «actividad militar». Instó a «extremar la precaución» al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Alerta en el Caribe: cuáles aerolíneas suspendieron vuelos

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

Air Europa, que también opera vuelos al país caribeño, no ha procedido aun a la cancelación ya que el primer vuelo previsto es para el próximo martes 25 y un portavoz de la compañía dijo que están «monitorizando la situación», según citó EFE.

Iberia realiza cinco vuelos semanales a Venezuela

Iberia, que realiza cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero de ellos previsto para mañana, lunes-, fue la primera en acordar la suspensión.



La autoridad aérea estadounidense instó el pasado viernes a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.



La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.



La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.



Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.

Brasil «preocupado» por la presencia militar de Estados Unidos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el domingo estar «muy preocupado» por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y aseguró que quiere discutirlo con su homólogo estadounidense Donald Trump.

«Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa», declaró Lula a la prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20.

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, afirma, de llevar a cabo operaciones antidroga. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció estas maniobras como una «amenaza» destinada a derrocarlo.



EFE y AFP