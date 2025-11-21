Ultimátum de Donald Trump a Ucrania: el plan implica ceder territorios y reducir el ejército

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia definitiva a su par ucraniano, Volodímir Zelenski: tiene tiempo hasta el próximo jueves 27 de noviembre para aceptar el plan de paz propuesto por la Casa Blanca o perderá el respaldo norteamericano.

El mandatario republicano confirmó en una entrevista con Fox Radio que el plazo vence el Día de Acción de Gracias. “El jueves es el día que consideramos oportuno”, sentenció Trump, ratificando la información adelantada por The Washington Post, que indicaba el corte del flujo de ayuda si Kiev rechazaba la propuesta.

El plan de 28 puntos, filtrado a la prensa, establece “líneas rojas” severas para Ucrania. Entre las condiciones más polémicas figura la cesión de territorios a Rusia —incluso algunos no conquistados militarmente por Moscú— y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas a un máximo de 600.000 efectivos.

Trump justificó la dureza de la medida alegando que el conflicto está “fuera de control” y es una “masacre”. Al ser consultado sobre las concesiones territoriales, el líder estadounidense fue pragmático: “Ucrania ya está perdiendo territorio”. Además, desestimó el riesgo de una expansión rusa hacia otros países de Europa, asegurando que Vladímir Putin “no busca más problemas” y que “aprendió la lección” tras cuatro años de guerra.

Ultimátum de Donald Trump a Ucrania: Volodímir Zelenski habló con James Vance

Ante la presión de Washington, Volodímir Zelenski mantuvo este viernes una conversación telefónica de casi una hora con el vicepresidente JD Vance. Tras la llamada, el líder ucraniano adoptó una postura cauta, pero colaborativa, anunciando que trabajarán “a nivel de asesores de seguridad nacional” para analizar la propuesta. “Ucrania se enfrenta a elecciones muy difíciles”, admitió Zelenski, reconociendo el riesgo real de perder a su principal aliado militar si no se aviene a negociar.

A su vez, el líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, difundió un videomensaje dirigido al pueblo ucraniano en su canal de Telegram. “Ahora Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil. O la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, reconoció el líder del régimen de Kiev. “O 28 puntos complicados o un invierno extremadamente duro”, agregó, en referencia al plan de Trump.

