Sismo de 6,5 en México: reportan heridos, daños en edificios y la evacuación de la presidenta Sheinbaum

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el centro y sur de México hoy 2 de enero de 2026. (Foto: gentileza)

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió esta mañana el centro y sur de México, y dejó un saldo preliminar de heridos y daños materiales en la capital, además de obligar a la evacuación preventiva de edificios públicos, incluido el Palacio Nacional. El movimiento se registró a las 7:58 (hora local) con epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, en el estado de Guerrero.

Si bien en un primer momento las autoridades nacionales reportaron «saldo blanco», con el correr de las horas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó el balance de afectaciones. A través de sus redes sociales, la funcionaria confirmó que 12 personas resultaron lesionadas a causa del sismo.

Después de activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.



Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

El reporte de daños en la capital

El impacto en la infraestructura de la ciudad fue visible. Según el informe oficial de Brugada, se registraron la caída de 5 postes y 4 árboles, además de 18 denuncias por cortes de suministro eléctrico en diversas colonias.

Continúa la revisión en las 16 alcaldías por el sismo de esta mañana.



Se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, atendido por @Bomberos_CDMX.



En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un… pic.twitter.com/oBlrc3VZDI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

La situación estructural preocupa a las autoridades locales: actualmente se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, mientras que brigadas de Protección Civil inspeccionan de manera preventiva otros 34 edificios y 5 casas habitación para descartar peligros para los vecinos.

La evacuación momentánea de la Presidenta

El sismo impactó directamente en la agenda política al sorprender a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina («la mañanera») en el Salón Tesorería. Al sonar la alerta sísmica, la mandataria interrumpió su discurso y fue evacuada junto a los periodistas hacia los patios internos del Palacio Nacional.

⚡️ Claudia Sheinbaum tuvo que interrumpir este viernes de manera intempestiva su habitual rueda de prensa luego de que comenzara a sonar una alerta sísmica que anticipó el temblor pic.twitter.com/NKWdURX3m6 — RT en Español (@ActualidadRT) January 2, 2026

«Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera», expresó Sheinbaum minutos más tarde, tras retomar la actividad y comunicarse con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para coordinar el operativo federal.

La Ciudad de México es particularmente sensible a los sismos con epicentro en la costa del Pacífico debido a su geología: gran parte de la zona centro está asentada sobre el antiguo lecho de un lago (suelo fangoso), lo que amplifica las ondas sísmicas, incluso si el origen está a 400 kilómetros de distancia.