Así era «Le Constellation», el bar de la tragedia en Suiza ubicado en un centro de esquí de lujo

Un incendio en el bar Le Constellation, en Suiza. Foto: lessandro della Valle/Keystone via AP.

Se registraron al menos 40 muertos luego de un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en «Le Constellation», un bar de la lujosa estación de esquí de Suiza de Crans-Montana, dijo el jueves la policía, que estima un centenar de heridos.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un «olor de quemado en el aire», según relataron los medios locales.

Así era el bar «Le Constellation», el sitio de la tragedia en Suiza

El bar ‘Le Constellation’ se encontraba con miles de turistas que celebraban la Nochevieja, El sitio está en el sótano de un edificio. También tiene una terraza rodeada de amplios ventanales. Como revelan las imágenes en sus redes sociales, tenía en su interior una amplia barra en forma cuadrada.

Disponía de una mesa de mezclas para DJ, una zona para actuaciones musicales en directo y un billar.

El medio ABC describió que los clientes se podían acomodar en taburetes alrededor de la barra o en los sofás rojos repartidos por todo el local.

El bar donde fue la tragedia. Foto: ABC.

Qué se sabe de la tragedia en un centro de esquí de lujo en Suiza

El diario regional Le Nouvelliste también evocó un «balance elevado» según sus fuentes, con «alrededor de 40 muertos y 100 heridos».

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

«Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio«, afirmó la fiscal de Valais, Béatrice Pilloud, quien señaló que está «absolutamente» descartado que se trate «de un ataque terrorista».

«No fue un artefacto explosivo lo que causó el fuego», apuntó por su parte Stephane Ganzer, jefe del departamento de Seguridad del cantón de Valais.

La policía señaló que la zona estaba «completamente cerrada al público» y que «se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana».

Con AFP y agencias