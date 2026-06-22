«Soy tu presidente»: las frases destacadas de Abelardo de la Espriella tras ganar el balotaje en Colombia

El mapa político de América Latina sumó un nuevo e histórico capítulo. El abogado Abelardo de la Espriella se impuso en una ajustada pero decisiva segunda vuelta electoral frente al candidato oficialista Iván Cepeda y se consagró como el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

Según los datos oficiales del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el líder derechista consolidó su victoria al obtener 12.959.515 votos (49,66%). En su primer discurso oficial, donde estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano, lanzó un mensaje cargado de simbolismo y poder político que delinea el rumbo definitivo que tomará su gestión.

Las 10 definiciones clave del nuevo presidente electo

A continuación, el desglose de las declaraciones más impactantes de su alocución sobre seguridad, justicia y el futuro institucional del país:

El llamado a la unidad nacional: “A partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”.

Blindaje de las instituciones y el Estado de derecho: “Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de derecho por la tiranía”.

El peso de la voluntad popular: “El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia”.

Una promesa de plenas garantías para la oposición: “No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables”.

Combate frontal a las organizaciones criminales: “A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años: su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional”.

Persecución penal activa contra la delincuencia: “Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Serán buscados, serán capturados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación”.

El nuevo paradigma para alcanzar la pacificación: “La verdadera paz nace de la justicia”.

Una convocatoria masiva a la reconciliación social: “Los convoco a reconciliarnos. Los convoco a hacer historia, porque el futuro ya no pertenece a unos pocos. El futuro vuelve a pertenecerle al pueblo de Colombia”.

Respaldo político a los cuerpos de seguridad: “A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá”.

El rol estratégico del país en el plano internacional: “Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres”.

Colombia gira a la ultraderecha: Abelardo de la Espriella fue elegido presidente en un ajustado balotaje

En una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país, el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia. De acuerdo con los datos del conteo preliminar emitido por la autoridad electoral, el jurista de 47 años se impuso en el balotaje con una cifra que rondó el 49,7% de los sufragios, superando por un margen muy estrecho al senador oficialista Iván Cepeda, quien alcanzó el 48,5%.

El triunfo de De la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar, marca un giro radical en el rumbo político de la nación sudamericana. Su victoria pone fin a la gestión de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, quien se encontraba impedido por ley para buscar la reelección y había apostado por Cepeda como el continuador de un proyecto basado en el fortalecimiento de los programas sociales.