Temporal en México: un muerto, 41 rescates, cientos de evacuados y autos arrastrados al mar por las inundaciones

Fuertes lluvias e inundaciones en el noroeste de México arrastraron a varios automóviles al mar y forzaron el rescate de al menos 41 personas, informaron las autoridades. Además, se reportó un muerto.

Las precipitaciones son remanentes de la tormenta tropical Vance que se disipó el jueves, pero siguió afectando el clima de la región en la etapa final de la temporada de huracanes, que este año se prevé más intensa por el fenómeno El Niño.

Inundaciones en México: 41 rescates y un muerto

Esta alteración climática eleva la temperatura de la superficie del Pacífico y afecta los patrones de vientos y precipitaciones alrededor del planeta.

Los mayores impactos ocurrieron en la zona de Los Cabos donde algunos vehículos fueron devorados por el mar mientras otros quedaron varados en la playa, según imágenes divulgadas en redes sociales.

El gobierno del estado de Baja California Sur confirmó el «intenso flujo de agua proveniente de zonas elevadas» de la ciudad y aclaró que no se han reportado víctimas, sino únicamente «daños materiales».

«Se realizaron 41 rescates de personas en zonas de riesgo, mientras que 18 vehículos resultaron afectados por las corrientes de agua», informó por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil en redes sociales.

Agregó que 356 personas fueron evacuadas preventivamente a un hospital público de Los Cabos mientras que otras ocho fueron trasladadas a otro centro de salud de la región.

Medios mexicanos informaron que una persona murió en Guaymas luego de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua.