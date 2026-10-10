El huracán Isaías llegó a la costa de Florida: cuál será su impacto y trayectoria a Estados Unidos

El huracán Isaías podría afectar a más de 20 millones de habitantes al norte del continente (Foto: gentileza)

El huracán Isaías impactó de lleno este viernes 9 de octubre contra la costa estadounidense de Florida y el Golfo de México, convirtiéndose en una severa amenaza para el sur del país. El fenómeno meteorológico golpeó con fuerza la zona comprendida entre Fort Walton Beach y Destin.

Las autoridades locales y federales mantuvieron activas las alertas máximas ante el avance de este meteoro, que representa el primer gran ciclón de la temporada en la cuenca atlántica. Los equipos de emergencia se desplazaron de manera preventiva para auxiliar a las poblaciones en riesgo.

El impacto del huracán Isaías en América del Norte

Horas antes de su ingreso al continente, El huracán había alcanzado la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mostrando un potencial sumamente destructivo. Sin embargo, al momento de tocar tierra firme sobre la franja costera de Florida, el sistema experimentó una ligera disminución en su intensidad.

Según informó el medio Clarín, el huracán conservó vientos máximos sostenidos sumamente peligrosos que superaron los 165 kilómetros por hora. Las comunidades costeras sintieron de inmediato el embate de ráfagas huracanadas y una marejada ciclónica inusual.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) había advertido sobre el riesgo inminente de inundaciones catastróficas en zonas bajas. Los residentes de los condados declarados en emergencia debieron asegurar viviendas, proteger ventanas y acatar órdenes de evacuación obligatoria.

Cuáles serían las consecuencias y perspectivas climáticas

El avance del ciclón dejó un saldo preliminar de cientos de miles de hogares y usuarios sin suministro eléctrico en Florida y estados vecinos como Alabama. Los cortes de luz afectaron de forma masiva la infraestructura urbana mientras cuadrillas de técnicos aguardaban condiciones seguras para operar.

Los meteorólogos prevén que, a medida que Isaías avance internamente sobre el territorio estadounidense, continuará perdiendo fuerza de manera paulatina. Se espera que se degrade a categoría 1 y posteriormente a tormenta tropical durante su trayecto por el sureste.

En su trayectoria total, el fenómeno podría afectar a más de 20 millones de habitantes en la región estadounidense y el norte de México.

Se esperan condiciones de tormenta tropical y fuertes vientos (Foto: gentileza)

El debilitamiento gradual del núcleo principal, las alertas continúan vigentes debido al peligro de lluvias torrenciales. Estas precipitaciones amenazan con provocar desbordes de ríos e inundaciones severas durante todo el fin de semana en diversas regiones.

Las autoridades gubernamentales reiteraron el pedido a la ciudadanía para que evite transitar por áreas anegadas o zonas de riesgo. El monitoreo satelital sigue activo para trazar la ruta de los remanentes del ciclón hacia el noreste del país.