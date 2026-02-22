Tensión en Irán por protestas de estudiantes universitarios contra el régimen

Nuevas protestas antigubernamentales hubo este domingo en Irán. Estudiantes universitarios se manifestaron en Teherán y otra ciudades alrededor de monumentos. Fue en memoria de las miles de personas que murieron en la represión de manifestaciones nacionales que hubo hace unas seis semanas atrás.

Se registraron enfrentamientos y consignas opuestas entre partidarios y opositores de la República Islámica.

Dónde fueron las protestas universitarias en Irán

La agencia estatal de noticias iraní informó que estudiantes protestaron el domingo en cinco universidades de la capital, Teherán, y en una de la ciudad de Mashhad. Las protestas dispersas estallaron el sábado en las universidades tras los 40 días de conmemoración de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales de enero.

El gobierno de Irán no ha hecho comentarios sobre las últimas protestas.

Muchos iraníes celebraron ceremonias para conmemorar el tradicional período de luto de 40 días la semana pasada. Se cree que la mayoría de los manifestantes fueron asesinados alrededor del 8 y 9 de enero, según activistas que siguen la situación.

Los iraníes de todo el país aún sufren la conmoción , el dolor y el miedo tras el aplastamiento de las protestas previas por la represión más mortífera jamás vista bajo el gobierno del líder supremo Alí Jamenei, de 86 años . Miles de personas murieron y se cree que decenas de miles fueron

arrestadas.

Aunque la represión logró sofocar las protestas más grandes, todavía se producen otras más pequeñas, según los manifestantes y los vídeos compartidos en las redes sociales.

Durante la Revolución Islámica de 1979 , que derrocó al sha y llevó a la República Islámica al poder , las conmemoraciones de 40 días en memoria de los manifestantes asesinados a menudo se convertían en manifestaciones que las fuerzas de seguridad intentaban reprimir, causando nuevas muertes. Estas se conmemoraban 40 días después con nuevas protestas.

Las publicaciones en las redes sociales del sábado y el domingo afirmaron que las fuerzas de seguridad intentaron impedir que la gente asistiera a algunas ceremonias de 40 días.

Nuevas protestas en medio de amenazas de Trump a Irán

Las nuevas protestas se producen mientras Irán se prepara para la posibilidad de un ataque estadounidense, mientras la administración Trump presiona para obtener concesiones de Irán en su programa nuclear y otros asuntos. Estados Unidos ha consolidado su mayor presencia militar en Oriente Medio en décadas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma que al menos 7.015 personas murieron en las protestas y la represión anteriores, incluyendo 214 miembros de las fuerzas gubernamentales. El grupo ha sido preciso al contabilizar las muertes durante anteriores disturbios en Irán y se apoya en una red de activistas locales para verificar las muertes.

AP