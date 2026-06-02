Tensión por un buque interceptado: Rusia acusó a Francia de violar el derecho internacional

Las acciones de Francia al detener el buque ruso Tagor violan el derecho internacional, y Moscú exige que París proporcione toda la información sobre su actuación, declaró este martes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova.

“La Embajada de Rusia en Francia ha exigido a París que facilite todos los detalles sobre las circunstancias que rodean la detención, y está tomando medidas exhaustivas para proteger a los ciudadanos rusos que forman parte de la tripulación”, afirmó la funcionaria rusa.

Las acusaciones de Rusia a Francia por el buque interceptado

Zakharova calificó la detención de otro ejemplo del nihilismo jurídico europeo y de la reescritura de las normas jurídicas internacionales a su conveniencia, según un cable de Xinhua.

Las autoridades francesas interpretaron erróneamente el artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que permite a un buque de guerra inspeccionar un barco extranjero en aguas internacionales si este carece de nacionalidad, pero no autoriza su escolta hasta el puerto del Estado del buque de guerra, señaló.

El 31 de mayo, un buque de guerra francés interceptó al Tagor a 400 kilómetros de la costa francesa en aguas internacionales, alegando que el buque navegaba desde Murmansk, Rusia, bajo una bandera falsa.

El fiscal de la ciudad gala de Brest, Stéphane Kellenberger, señaló que el capitán, de nacionalidad rusa, «se negó en múltiples ocasiones a obedecer las instrucciones» de los militares franceses, lo que hizo «necesaria» una toma de control del buque.

«El examen de los documentos confirmó las dudas respecto a la irregularidad de la bandera enarbolada», precisó la Prefectura marítima, en un comunicado citado por EFE.

La Fiscalía de Bres abrió una investigación penal por falta de bandera y negativa a obedecer, encomendada a la Gendarmería marítima.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

con Noticias Argentinas