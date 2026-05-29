Dron ruso impactó en un edificio de Rumania y la OTAN evalúa una respuesta: «Han cruzado una línea roja»

El impacto ocurrió en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, y desató una crisis diplomática entre Rusia, Rumania y los países de la OTAN.

Europa quedó en alerta este viernes después de que un dron ruso ingresara al espacio aéreo de Rumania y se estrellara contra un edificio de departamentos en Galati. El hecho dejó dos personas heridas y se trata del incidente más grave registrado en territorio de la OTAN desde el inicio de la guerra en 2022.

Según publicaron medios internacionales, el aparato no tripulado impactó durante la madrugada en esta ciudad ubicada sobre el río Danubio, cerca de la frontera con Ucrania. El choque provocó un incendio y obligó a evacuar a los residentes del edificio afectado.

Dron ruso en Rumania: la escalada que preocupa a la OTAN

El presidente rumano, Nicusor Dan, calificó el episodio como el más grave que sufrió su país desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional.

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. Rumania citó al embajador ruso, mientras que Reino Unido y Francia también expresaron su condena y realizaron gestiones diplomáticas ante Moscú.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “la guerra de agresión de Rusia han cruzado una línea roja”. Desde la OTAN también cuestionaron el accionar ruso y hablaron de un comportamiento “temerario”.

Por su parte, Kaja Kallas sostuvo que la incursión fue “una violación flagrante de la soberanía rumana y del espacio aéreo europeo”, en una de las declaraciones más duras conocidas tras el incidente.

La respuesta militar de Rumania

Las Fuerzas Armadas rumanas desplegaron dos cazas F-16 y un helicóptero luego de detectar el dron. Sin embargo, las autoridades explicaron que solo tuvieron cuatro minutos entre la identificación del aparato y el impacto, un margen insuficiente para interceptarlo.

El Gobierno de Rumania analiza recurrir al Artículo 4 de la OTAN, que habilita consultas urgentes cuando un país miembro considera amenazada su seguridad. Aunque no implica defensa colectiva automática, representa un paso formal dentro de la alianza.

“Rumania es un Estado miembro de la OTAN y no aceptará, bajo ningún concepto, que la guerra de agresión librada por Rusia contra Ucrania se traslade a sus ciudadanos”, declaró Dan al anunciar medidas de respuesta.

Desde 2022 se registraron múltiples incursiones de drones rusos sobre territorio rumano, pero esta es la primera vez que un edificio residencial resulta alcanzado y que civiles del país sufren heridas. El Ministerio de Defensa informó además que halló restos de drones en territorio nacional en 47 oportunidades desde el inicio de la guerra.