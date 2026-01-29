Tragedia en Filipinas: ya son 29 los muertos por el hundimiento de un ferry

Rescatistas y vecinos colaboran en las tareas frente a la costa de Basilán, en el sur de Filipinas. Foto (REUTERS/Eloisa López)

Un desastre marítimo ocurrió frente a las costas de Basilán, en el sur de Filipinas. El ferry M/V Trisha Kerstin 3, que cubría la ruta entre Ciudad Zamboanga y la isla de Joló, se hundió el lunes por la madrugada por causas que aún se desconocen. El número de víctimas fatales ascendió a 29.

Hundimiento de un ferry en Filipinas: encontraron más cuerpos y sube la cifra de muertos

Según informó la agencia Xinhua, a través de un reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, residentes locales se sumaron a las tareas para localizar a personas desaparecidas. El operativo se concentró en la zona donde se produjo el naufragio.

El ferry M/V Trisha Kerstin 3 se hundió en la costa de Basilán, una provincia meridional del archipiélago filipino. La embarcación navegaba en un trayecto habitual del transporte interinsular.

El ferry realizaba un recorrido interinsular clave para la conectividad del sur filipino.

Continúan los operativos tras el naufragio en el sur del archipiélago

La investigación sobre las causas del hundimiento permanece en curso, mientras los equipos de rescate mantienen la presencia en aguas cercanas a Basilán y continúan las tareas vinculadas a la emergencia. La zona del hundimiento permanece bajo vigilancia mientras se intenta ubicar a eventuales desaparecidos.

A bordo viajaban 317 pasajeros y 27 miembros de la tripulación. El buque había partido desde Ciudad Zamboanga con destino a la isla de Joló cuando se produjo el hundimiento antes de las 02.00, hora local.