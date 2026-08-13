Terremoto en Colombia: se cierra la “ventana dorada” y caen las chances de encontrar sobrevivientes

Las tareas de búsqueda y rescate continúan en Colombia, pero las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen después de las 72 horas transcurridas desde el terremoto de magnitud 7,4. La cifra oficial ya alcanza los 265 muertos.

El período de entre 48 y 72 horas, conocido como la “ventana dorada” de los rescates, concentra las mayores probabilidades de hallar personas con vida bajo los escombros. Después de ese lapso, la supervivencia sin acceso a una fuente de agua se vuelve mucho más difícil, aunque todavía pueden producirse rescates.

Terremoto en Colombia: por qué las próximas horas son decisivas para los rescates

Algunos estudios señalan que pueden encontrarse sobrevivientes durante los primeros cinco o seis días después de un desastre, dependiendo de las condiciones en las que quedaron atrapados.

Uno de los casos recientes ocurrió en Venezuela, donde el venezolano Hernán Gil fue rescatado tras permanecer más de siete días bajo los escombros luego del doble terremoto que afectó al país. Los rescatistas lograron mantenerlo con vida al suministrarle líquidos mediante una manguera y una jeringa mientras avanzaban hacia su ubicación.

Foto: Clarín.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la Fiscalía General de Colombia, además de los fallecidos se contabilizan 3824 personas heridas y 377 desaparecidas. Los equipos de emergencia mantienen los operativos en distintas zonas afectadas por el sismo.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. El movimiento afectó hasta el momento a 40773 familias y 97515 personas, con daños registrados en al menos 14 departamentos del país.

Las devastadoras cifras del terremoto en Colombia

El impacto sobre la infraestructura también es significativo. Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hay 12584 viviendas destruidas y otras 74873 averiadas. También se contabilizaron 172 edificios colapsados.

La emergencia alcanza además a 2198 centros educativos, más de 800 centros comunitarios y 216 centros de salud. La extensión territorial de los daños dificulta la coordinación de los operativos y la llegada de asistencia a todas las comunidades afectadas.

El director regional adjunto para las Américas de la Cruz Roja, Cristian Torres, explicó que la dispersión de los daños representa uno de los principales desafíos para la respuesta humanitaria. “Hay una gran dispersión en la afectación, no está tan concentrado como en otras situaciones debido a la profundidad del sismo, y es un territorio bastante grande”, señaló a CNN.