La conmovedora historia del futbolista que perdió a su esposa en el terremoto de Venezuela: murió al salvar a su hija de un año

La tragedia que dejó el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio sumó una historia que conmovió al país. Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, murió tras proteger con su cuerpo a la hija de ambos, de apenas un año, durante el derrumbe de una estructura en el estado de La Guaira.

Según publicó Infobae, la joven perdió la vida mientras intentaba salvar a la pequeña, quien logró sobrevivir al colapso del edificio.

El desgarrador mensaje de Héctor Bello

La muerte de Andrea fue confirmada por el propio Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira, equipo que milita en la Segunda División venezolana. Horas después de la tragedia, el futbolista publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su esposa.

«Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea? ¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada? ¿Cómo le explico? Dame fuerzas tú ahora porque no doy más», escribió.

Más tarde volvió a compartir fotografías junto a Andrea y expresó: «Andrea, mi amor precioso, ¿por qué me dejaste solo? Esta era nuestra lucha, mami».

La hija de un año sobrevivió al derrumbe

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Infobae, en base a información de La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea quedó atrapada cuando una estructura colapsó como consecuencia de los fuertes sismos registrados en La Guaira.

En medio del derrumbe, la mujer protegió con su cuerpo a su hija de un año, un gesto que permitió que la niña sobreviviera. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar encontraron a la joven madre sin vida entre los escombros, mientras que la pequeña pudo ser rescatada.

Uno de los terremotos más fuertes de la historia reciente de Venezuela

El desastre ocurrió el miércoles 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela con apenas un minuto de diferencia. Según recordó Infobae, con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, siendo este último el más potente registrado en el país en más de un siglo.

Los sismos provocaron importantes daños estructurales, especialmente en el estado de La Guaira, donde ocurrió el derrumbe en el que murió Andrea, además de dejar cientos de víctimas, miles de heridos y familias afectadas.