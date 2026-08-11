Camping Correntoso en Villa La Angostura: Javier Murer anticipó cómo será la restitución y qué proyecto prepara el municipio

Murer destacó el valor turístico del predio, y remarcó la necesidad de que vuelva a estar bajo administración municipal. Foto: archivo.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, anticipó cómo avanzará el municipio tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir los predios ocupados por la comunidad mapuche Paichil Antriao, entre ellos el Camping Correntoso.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Murer destacó el valor turístico del predio, y remarcó la necesidad de que vuelva a estar bajo administración municipal. Además, detalló el proyecto que el municipio prevé desarrollar en el lugar.

«Una última instancia de diálogo» para la restitución de las tierras

«Celebramos que se hace un poco de justicia a una demanda que tiene el pueblo de muchísimos años, ya van casi 14 años«, contó el jefe comunal. Dijo que el caso volverá al juzgado local y al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

«Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica», aseguró.

Agregó que evitarán que el conflicto termine en un operativo de desalojo por la fuerza, aunque reconoció el límite de las negociaciones.

«A nadie le agrada estar en medio de un desalojo, pero hay que ser justos en esto. Es un predio que la comunidad está muy expectante por los servicios que ahí se pueden brindar, por el valor como producto turístico», remarcó.

Balneario abierto en el río Correntoso: el proyecto del municipio

El intendente señaló que buscaron recuperar un espacio estratégico para la comunidad y devolverlo a la gestión municipal: «Quiero que las cosas que son para el disfrute de toda la comunidad sean bien administradas«.

Además, afirmó que el predio se convertirá nuevamente en un lugar destinado al uso público, turístico y recreativo, con mejores condiciones de seguridad y prestación de servicios.

«El plan es que sea un balneario abierto a la comunidad. Dejaría de ser un lugar de acampe y de fogones, solamente sería un balneario con servicios de gastronomía a través de los food trucks«, sostuvo el jefe comunal.

Precisó que los puestos en el sector gastronómico funcionarán «bajo la norma que marca el municipio, con controles climatológicos, elementos de seguridad y con las habilitaciones correspondientes».

Además, el proyecto contempla nuevos espacios de estacionamiento y mejoras en la circulación vehicular frente a la alta concurrencia durante las temporadas de mayor demanda.

«Que sea un balneario abierto con actividades náuticas, que todos puedan disfrutar y contar con una mesa con banco donde puedan tomar mate, donde puedan hacer un picnic. Ese es el objetivo principal que nosotros tenemos para ese espacio«, planteó.