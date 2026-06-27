Terremotos en Venezuela: llegó el grupo de ayuda argentino para colaborar en las zonas afectadas

El equipo de rescate llegó el sábado en la mañana y se prepararán para asistir en las zonas afectadas: (Foto: Armada Argentina)

La Armada Argentina alistó un grupo especializado para salir con binomios caninos, equipos de búsqueda y rescate. La situación crítica en Venezuela por el doble terremoto alertó a diversos países que decidieron colaborar.

El suceso natural ocurrió en la madrugada del miércoles 24 de junio, donde dos terremotos de 7,2 y 7,5 afectaron Caracas y La Guaria, con la destrucción de edificios y centros urbanos. Se registraron 920 víctimas fatales y 3.360 heridos. Una página web civil registró la desaparición de 50.000 personas en los lugares destruidos.

La misión está integrada por personal especializado en respuesta a emergencias, equipos médicos, rescatistas y miembros de Cascos Blancos, además de binomios caninos entrenados para la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros. También se enviaron equipos técnicos destinados a colaborar en las tareas de rescate.

La coordinación de la ayuda quedó a cargo del ministro de Defensa Carlos Presti , que trabajó junto a otros organismos nacionales para definir la composición de la delegación y los recursos que serán trasladados a territorio venezolano.

Ante la catástrofe sufrida en el país, diversos países enviaron ayuda para asistir a las familias afectadas. La intervención prevista en Venezuela combinará recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados.

Terremoto en Venezuela: qué elementos y cuáles serán las tareas del grupo de rescate argentino

El equipo aterrizó en Venezuela en la madrugada del sábado. El Gobierno argentino busca que su misión aporte capacidades específicas en búsqueda, rescate y atención sanitaria, además de colaborar con la distribución de asistencia humanitaria en las áreas que registraron mayores niveles de destrucción.

Los profesionales también colaborarán con 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de alojamiento de las familias damnificadas.

“Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino a Venezuela para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. ¡Buen viaje a todos los rescatistas! Argentina está orgullosa de ustedes»,mencionó en las últimas horas la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

La misión estará bajo el mando del coronel Miguel Ángel Wissinger. Al llegar al país, el militral fue recibido por el general en jefe Gustavo Enrique González López, ministro de Defensa del Poder Popular de Venezuela.

Con información de Infobae