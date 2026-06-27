Terremotos en Venezuela: limitaron el acceso a La Guaira para facilitar los operativos de rescate

El gobierno venezolano informó que restringirá el acceso a las zonas afectadas dentro de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por el doble terremoto de 7,2 y 7,5 en la escala Ritcher. Tanto la región costera como Caracas sufrió cientos de víctimas fatales y colapsos de edificios.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, explicó que la gran cantidad de personas que intentó llegar al área del desastre provocó importantes congestiones de tránsito, lo que dificultó el trabajo de los rescatistas. Según indicó, la medida busca garantizar que los operativos puedan desarrollarse con mayor rapidez y seguridad.

El gobierno venezolano limitó el acceso a La Guaira: los motivos del ministerio del Interior

Las autoridades venezolanas dispusieron restringir el acceso a una de las zonas más afectadas por los sismos, con el objetivo de facilitar las tareas de rescate y evitar demoras en el desplazamiento de ambulancias, maquinaria y equipos de emergencia. Además, quienes necesiten ingresar deberán completar un registro previo autorizado por el Gobierno.

La restricción forma parte del operativo desplegado tras los sismos que sacudieron el norte de Venezuela y que dejaron graves daños en infraestructura, además de cientos de víctimas fatales y miles de heridos. La Guaira continúa siendo el principal foco de las tareas de búsqueda entre los edificios colapsados.

De acuerdo con las autoridades, más de 14.000 efectivos de distintos organismos nacionales e internacionales participan de las labores de rescate, mientras continúan los trabajos para localizar sobrevivientes y restablecer los servicios básicos en las zonas afectadas.

El Gobierno venezolano también señaló que el control de los ingresos responde a razones sanitarias y de seguridad, ya que busca reducir riesgos para la población y permitir que los equipos especializados trabajen sin interferencias en las áreas más comprometidas por la emergencia.

Con información de Infobae