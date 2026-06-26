Antonela Roccuzzo se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela y pidió ayuda para los afectados

Antonela Roccuzzo se sumó a las numerosas figuras públicas que manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los devastadores terremotos que golpearon al país en las últimas horas.

La empresaria rosarina recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor por la tragedia y difundir una campaña destinada a recaudar ayuda para las personas afectadas por el desastre natural.

Qué se sabe de los terremotos que sacudieron a Venezuela

Las autoridades venezolanas registraron 138 réplicas tras los dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país durante la tarde del miércoles 24 de junio.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para las víctimas

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió un sentido mensaje dirigido a quienes atraviesan este difícil momento.

«Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos».



Junto a esas palabras, la esposa de Lionel Messi invitó a sus seguidores a colaborar con los damnificados.

«Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar», escribió, acompañando la publicación con el enlace a la campaña solidaria.



Su gesto fue celebrado por miles de usuarios y se sumó a las iniciativas impulsadas por distintas personalidades internacionales para asistir a las víctimas.

Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela

Mientras continúan las tareas de rescate, el Gobierno argentino confirmó el envío de asistencia humanitaria al país afectado por la catástrofe.

De acuerdo con los datos oficiales, el saldo hasta el momento asciende a 235 personas fallecidas y al menos 4.300 heridos, además de importantes daños materiales.

Como parte del operativo, Argentina enviará un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas con personal especializado.

La misión estará integrada por médicos, perros de rescate, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores, cuatro brigadas de protección civil y dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

Además, el cargamento incluirá 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones y camillas para asistir a los damnificados.

«Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población», expresó Adrián Ravier, vocero presidencial.