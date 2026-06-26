Terremotos en Venezuela: Shakira llamó a ayudar a “niños, madres y familias»

Tras los terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles 24 de junio, distintas figuras del espectáculo comenzaron a impulsar campañas solidarias para asistir a los damnificados. Una de las primeras en pronunciarse fue la cantante colombiana Shakira, quien utilizó sus redes sociales para pedir ayuda urgente para las familias afectadas.

El mensaje de Shakira para ayudar a las víctimas

A través de sus Historias de Instagram, la artista compartió el enlace de una plataforma de donaciones e invitó a sus seguidores a colaborar con las organizaciones que ya trabajan en las zonas afectadas.

«Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela«, expresó la intérprete.

Además, explicó que el enlace dirige a distintas entidades humanitarias que brindan asistencia en el lugar.

«Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas«, escribió.

En sintonía con los mensajes de otros artistas, Shakira remarcó la urgencia de la situación al señalar: «Nuestra ayuda es urgente«.

Qué otros artistas se sumaron al pedido solidario

La campaña impulsada en redes sociales también fue respaldada por reconocidas figuras latinoamericanas e internacionales que utilizaron sus plataformas para pedir colaboración.

Entre quienes se manifestaron se encuentran Catherine Fulop, Ricardo Montaner, Lele Pons, J. Balvin, Carlos Baute, Danny Ocean, Ricky Montaner, Ricky Martin y Franco de Vita, quienes difundieron mensajes de apoyo y compartieron vías para realizar donaciones.

El dramático balance que dejaron los terremotos en Venezuela

Hasta el momento, el saldo oficial asciende a 157 personas desaparecidas, 188 fallecidos, 200 personas atrapadas entre los escombros y 1.520 heridos.

Además, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, al menos 2.927 familias resultaron damnificadas y unos 250 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos como consecuencia de los sismos.

La Guaira, la zona más afectada

De acuerdo con el diario El Nacional, el estado La Guaira concentra los mayores daños, especialmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande.

En esa región, ocho hospitales resultaron afectados, por lo que algunos debieron ser evacuados de manera preventiva. Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud, donde continúan recibiendo atención médica, medicamentos e hidratación.