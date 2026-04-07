Tiroteo afuera del Consulado de Israel en Estambul: un atacante muerto y dos heridos, hay detenidos

Un enfrentamiento armado se registró este mediodía en el distrito de Besiktas, Estambul, cuando un grupo de hombres intentó ingresar al edificio del Consulado de Israel. El incidente resultó en un atacante muerto, dos detenidos y dos efectivos policiales con heridas leves.

El episodio comenzó antes de las 13:00 (hora local), cuando tres individuos con armas largas abrieron fuego al ser interceptados por la guardia perimetral, lo que inició un intercambio de disparos en el acceso a la sede diplomática.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, informó que los sospechosos se trasladaron desde Izmit en un vehículo alquilado para realizar el ataque. Según el reporte oficial, dos de los involucrados son hermanos y uno cuenta con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que al menos uno de los atacantes tiene vínculos con organizaciones que utilizan la religión con fines violentos, aunque no se especificó la entidad terrorista responsable.

Investigación y perfil de los atacantes del tiroteo en Estambul

La policía turca estableció un cierre total de la zona de Besiktas tras el despliegue de unidades tácticas. Los peritajes iniciales determinaron que los agresores portaban armamento de alto calibre y actuaron de forma coordinada al llegar a la oficina diplomática.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, confirmó que los dos agentes heridos durante el tiroteo se encuentran fuera de peligro y que la justicia mantiene abierta una causa para identificar posibles apoyos logísticos adicionales en la región.

Respecto a las motivaciones del grupo, el gobierno turco analiza el historial de los detenidos para establecer si el ataque responde a una célula aislada o a una operación planificada por estructuras mayores. La utilización de un vehículo rentado y el traslado desde otra provincia sugieren una logística previa, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a reforzar la vigilancia en otros puntos estratégicos de la ciudad y sedes extranjeras.

Al momento del atentado, no se encontraba personal diplomático israelí en el edificio. Fuentes oficiales confirmaron que actualmente no hay funcionarios de ese país en territorio turco debido a la tensión política entre Ankara y Tel Aviv, lo que ha reducido la actividad consular al mínimo durante los últimos dos años.

El ataque se produce en un contexto de fricción diplomática persistente, aunque el edificio conservaba su custodia policial habitual como sede extranjera.

La ausencia de funcionarios evitó víctimas dentro de la delegación, limitando el impacto del tiroteo al perímetro externo y al personal de seguridad local. La investigación judicial en curso busca determinar si el objetivo era la toma de rehenes o la destrucción de la infraestructura consular, mientras el gobierno de Turquía busca desvincular el hecho de cualquier falla en sus protocolos de protección a sedes diplomáticas en zonas de alta seguridad.

AP.