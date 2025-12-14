Tiroteo en Sidney: «Horror. Lo hacen en el inicio de Januca», dijo Javier Milei sobre el ataque antisemita

El presidente Javier Milei se refirió al tiroteo que hubo durante una celebración judía en una playa de Sídney donde murieron al menos 11 personas. Fue calificado por las autoridades australianas como un ataque terrorista. «Horror lo hacen en el inicio de Januca», dijo el mandatario argentino.

Qué dijo Javier Milei sobre el ataque en Sidney

«La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!», fue el mensaje de Milei en referencia al hecho sucedido este domingo.

HORROR

Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Tiroteo en Australia: calificado como «terrorista» el ataque en Sidney

El hecho fue calificado de «terrorista» por la policía y según el primer ministro tenía como objetivo la comunidad judía. Once personas fallecieron y además otras 29 resultaron heridas . Fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, agregó.

La policía declaró el tiroteo como un «incidente terrorista» y dijo haber encontrado «artefactos explosivos improvisados» en un vehículo cerca de la playa vinculado al «delincuente fallecido».

«Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe», declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.

«Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra Nación», añadió.

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado ‘Chanukah by the Sea’ con motivo de la festividad judía de Janucá.

El presidente israelí, Isaac Herzog, lo calificó de «ataque cruel contra los judíos» y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

AP y AFP