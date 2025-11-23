Tragedia en México: al menos 7 muertos y 20 heridos por el vuelco de un colectivo

Tragedia en México con muertos y heridos por un siniestro fatal. Foto: Captura X/@MORRIS80766176.

Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas el sábado por un accidente de autobús en el occidental estado mexicano de Michoacán, informaron autoridades locales.

20 heridos en un vuelco de un colectivo en México

El siniestro ocurrió en la carretera que une Morelia, capital de Michoacán, con el poblado de Pátzcuaro, informó la policía de Morelia en un comunicado.

Desde la corporación dijeron que hay «cerca de 20 personas lesionadas, por lo que se realizan labores de extracción atención médica en el lugar».

Añadió que la circulación en la vía permanece cerrada mientras trabajan cuerpos de rescate.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la causa del accidente.

En septiembre estalló un camión y dejó 32 muertos

En México se suelen registrar accidentes en las carreteras, ya sea por exceso de velocidad o falta de mantenimiento en los vehículos, principalmente autobuses o camiones de carga.

En septiembre, un camión cargado con casi 50.000 litros de gas estalló en un cruce de Ciudad de México, lo que provocó 32 muertes.

AFP