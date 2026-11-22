Fausto Isidro Meza Flores, conocido en el mundo criminal bajo el alias de “Chapo Isidro”, fue detenido este viernes en el estado de Sinaloa tras un despliegue táctico ejecutado por fuerzas de seguridad mexicanas con asistencia de inteligencia estadounidense. El operativo permitió capturar a quien figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El medio BBC informó que junto con el líder narcotraficante fueron aprehendidos otros dos integrantes de su estructura delictiva, quienes fueron trasladados de inmediato hacia la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo militar para quedar a disposición de la justicia federal.

El perfil y el historial delictivo del jefe de «Los Mazatlecos»

Meza Flores es señalado por las autoridades como el máximo referente de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y líder de la estructura transnacional Meza-Flores, célula también identificada como “Los Mazatlecos”. Asimismo, mantiene una alianza estratégica con “Los Mayos”, facción del Cartel de Sinaloa que sostiene una sangrienta disputa territorial contra el grupo rival de “Los Chapitos”.

Sus antecedentes en el crimen organizado se remontan a la década de 1990, etapa en la que operó bajo las órdenes de Amado Carrillo Fuentes antes de integrarse como sicario de alto rango en la Organización de los Beltrán Leyva. Durante los años 2000, esa estructura actuó en sociedad con el Cartel de Sinaloa para enfrentar a otras bandas rivales en el norte mexicano.

El operativo tuvo el saldo de 11 muertos, cuatro del escuadrón enviado por Estados Unidos (Foto: El Diario de Guadalajara)

La ruptura definitiva se produjo en 2008 tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, momento en el que “el Chapo Isidro” optó por permanecer leal a ese clan y declarar una guerra abierta contra Joaquín “el Chapo” Guzmán. De acuerdo con reportes del gobierno estadounidense, esa confrontación disparó de forma exponencial los índices de homicidios, secuestros e incendios provocados en Sinaloa entre 2008 y 2012.

Tras la caída o muerte de los principales hermanos Beltrán Leyva, Meza Flores consolidó su propio cartel con base operativa en el municipio de Guasave, desde donde coordinó desde el año 2000 el envío masivo de metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína hacia territorio estadounidense.

En los últimos años, su peso dentro del narcotráfico creció con el tráfico de drogas sintéticas, al punto de que en diciembre de 2024 las autoridades mexicanas le adjudicaron un cargamento de 20 millones de pastillas de fentanilo decomisado en Sinaloa. En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los más buscados y ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que condujeran a su arresto.

Cómo fue el operativo de élite y causas abiertas en ambos países

Sobre el líder narco pesan múltiples procesos judiciales tanto en México, donde posee órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, como en Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales desde 2012. Su última imputación formal incorporó las graves acusaciones de narcoterrorismo y conspiración para brindar apoyo material a un grupo terrorista, motivo por el cual ya rige un pedido formal de extradición.

La captura se concretó en Sinaloa mediante una intervención de fuerzas militares de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que aplicaron maniobras de sigilo y sorpresa para neutralizar al objetivo sin darle margen de escape. Según confirmaron fuentes oficiales, el intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos resultó determinante para ubicar su escondite.

Una vez confirmada su identidad por los peritos oficiales, Meza Flores y sus dos colaboradores fueron embarcados en una aeronave de las Fuerzas Armadas mexicanas con destino a la capital del país, donde quedaron bajo custodia de las autoridades ministeriales competentes.