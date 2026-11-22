El Corredor de los Cinco Grandes busca integrar el trabajo de las áreas protegidas y reforzar el monitoreo de la costa rionegrina. Foto: gentileza.

Río Negro avanza en una nueva etapa para gestionar el Corredor de los Cinco Grandes, el área natural protegida que abarca unos 2.730 kilómetros cuadrados del Golfo San Matías. Tras la aprobación de la ley, la Provincia busca articular los equipos que trabajan en las áreas protegidas existentes, ampliar la vigilancia de la costa y avanzar en un Plan de Manejo que establezca cómo se organizará el control del territorio.

La estrategia apunta a integrar los recursos humanos y técnicos de Punta Bermeja y Caleta de los Loros–Pozo Salado–Punta Mejillón, mejorar las recorridas y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que involucren a la fauna silvestre.

En ese marco, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático proyecta sumar personal y establecer un nuevo punto de control en El Cóndor, para mejorar la cobertura de los distintos sectores que forman parte del corredor.

Cuántos Guardas Ambientales trabajan en las áreas protegidas de Río Negro

Actualmente, hay cuatro Guardas Ambientales en Caleta de los Loros y once en Punta Bermeja, según explicó Fernando Gabriel Hartmann, jefe del Departamento Técnico de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente.

La creación del corredor permitirá coordinar el trabajo de ambos equipos, compartir recursos y organizar las recorridas sobre una superficie más amplia. La intención es mejorar la presencia territorial y la capacidad de intervención ante incidentes ambientales.

«La creación de un área natural protegida de esta extensión nos permite vincular las áreas existentes y tener un manejo general de todo este territorio. Esto nos da una mayor capacidad de acción como autoridad de aplicación para seguir trabajando en la conservación y protección de la fauna silvestre», señaló Hartmann.

Además de la articulación entre los equipos que ya están en territorio, la Provincia proyecta incorporar un punto de control en El Cóndor y sumar personal para reforzar la cobertura.

Cómo se monitorea el corredor: tecnología para controlar la costa y el mar

La gestión incorpora herramientas digitales para mejorar el seguimiento de las actividades y registrar situaciones que requieran intervención. Entre ellas se encuentran EarthRanger y Skylight, dos sistemas que permiten reunir información sobre los patrullajes y el movimiento de embarcaciones.

EarthRanger es utilizado por los Guardas Ambientales para registrar recorridas, identificar eventos y elaborar reportes desde el territorio. Skylight, en tanto, permite visualizar embarcaciones que cuentan con sistemas de posicionamiento satelital.

La información se transmite en tiempo real a los equipos técnicos de la Secretaría, que pueden evaluar los reportes y organizar intervenciones ante situaciones como varamientos, rescates de fauna o incidentes que requieran asistencia especializada.

El sistema permite centralizar información y mejorar la coordinación de los recursos disponibles para actuar en distintos sectores de la costa.

Qué falta definir para poner en marcha la gestión integrada

El próximo paso será completar el Plan de Manejo del Corredor de los Cinco Grandes, el instrumento que permitirá definir cómo se organizará la gestión del área protegida. El trabajo contempla dos etapas: una línea de base ambiental, que ya tiene un avance del 50%, y una instancia operativa que establecerá cómo funcionará el área y cómo se articulará con otros organismos, como los vinculados a pesca y turismo.

Esta segunda etapa deberá consensuarse con pescadores artesanales, representantes del sector turístico, artesanos y comunidades que forman parte del corredor, entre ellas Bahía Creek. También se prevé avanzar en el desarrollo de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del área.

La planificación permitirá establecer criterios de gestión, coordinar las intervenciones y organizar el trabajo de los distintos actores que tienen presencia en el territorio. El objetivo es que la nueva área protegida cuente con herramientas concretas para compatibilizar la conservación de la biodiversidad con las actividades que se desarrollan en el Golfo San Matías.