A días de las elecciones, Brasil pidió investigar si Estados Unidos financió operaciones contra la Corte Suprema

La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil pidió investigar el posible uso de fondos del Gobierno de Estados Unidos para financiar organizaciones brasileñas que cuestionan la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF). La presentación fue realizada ante la Policía Federal (PF) y el Ministerio Público Federal (MPF).

El pedido fue presentado por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, al director general de la PF, Andrei Rodrigues, y al fiscal general de la República, Paulo Gonet, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La AGU busca determinar quiénes participaron de la eventual operación y quiénes recibieron los recursos.

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La presentación toma como base una investigación publicada por el diario británico The Guardian, que informó sobre la asignación de US$ 1 millón a un proyecto denominado “Combatting Lawfare and Censorship in Brazil”. El programa estaría dirigido a organizaciones de la sociedad civil críticas del máximo tribunal brasileño.

Según la publicación, esas organizaciones cuestionan lo que sus promotores describen como “exceso judicial” y “censura” por parte del STF. La AGU pidió establecer si los recursos fueron utilizados para influir en el debate político e institucional dentro de Brasil.

Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro, los principales candidatos en las elecciones que se celebrarán este domingo 4 de octubre.

Los fondos señalados en la investigación procederían del Fondo de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Documentos oficiales citados por The Guardian indican que decenas de proyectos recibieron financiamiento de ese fondo.

Messias sostuvo que las diferencias entre gobiernos forman parte de las relaciones internacionales, pero cuestionó que intereses políticos extranjeros puedan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas. La presentación se produce además en pleno proceso electoral de Brasil.

La información disponible no identifica hasta el momento a candidatos, partidos u organizaciones brasileñas como beneficiarios concretos del millón de dólares. La propia investigación solicitada por la AGU apunta, entre otros puntos, a establecer quiénes recibieron eventualmente esos recursos.

Con información de Noticias Argentinas