Juana Viale abrió el programa mostrando frente a cámara la prenda elegida para la noche: un vestido largo de silueta ceñida, escote en forma de corazón, mangas cortas con volados en los hombros y una caída que se abre hacia el bajo hasta extenderse sobre el suelo.

Según detalló la propia conductora al aire en La noche de Mirtha, el vestido confeccionado en crep de seda natural rojo incorpora volados cortados en espiral que acompañan los hombros y el escote antes de rematar en la espalda descubierta.

Para acompañar la intensidad del color, Juana Viale llevó el cabello castaño, largo y ondulado, peinado con raya al medio, junto con labios rojos, pendientes colgantes y una pulsera fina que completaron el estilismo nocturno.

Qué hace Mirtha Legrand tras cada emisión y el paseo sorpresa

Ante la consulta de los invitados de la mesa, Juana Viale explicó que Mirtha Legrand sigue cada emisión con atención, aunque no le hace observaciones ni correcciones posteriores: según relató, su abuela suele destacar el clima de las charlas y el intercambio logrado durante la cena televisada.

Además, la conductora recordó una escena cotidiana que la sorprendió días atrás cuando realizaba una actividad en la puerta de su vivienda, ubicada fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y vio pasar a su madre junto a Mirtha Legrand en un paseo a unos 20 kilómetros de Capital. El testimonio fue compartido por la propia Juana Viale durante la emisión de La noche de Mirtha, única fuente consignada en la información original.