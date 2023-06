Un atacante acuchilló a varias personas, incluidos niños, en una ciudad de Francia

Un hombre armado con un cuchillo sembró el terror hoy en un parque a orillas de un lago en una ciudad de los Alpes franceses, donde hirió a cinco personas, entre ellas cuatro niños pequeños, antes de ser detenido, informaron autoridades y medios.

«Ataque absolutamente cobarde esta mañana en un parque en Annecy. Varios niños y un adulto están entre la vida y la muerte. La nación está conmocionada», tuiteó el presidente francés, Emmanuel Macron.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.